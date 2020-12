auf Facebook teilen

Vom Außenseiter zum Retter des Weihnachtsfestes – und das bereits seit 80 Jahren: „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ hat an Weihnachten Geburtstag. Zu Weihnachten 1939 hielten Kinder das erste Mal das Malbuch über das Rentier in den Händen.