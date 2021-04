Drei Tote, sieben abgebrannte Häuser und jede Menge Schäden an weiteren Häusern: In Honolulu ist eine Räumungsklage gegen einen 69-Jährigen völlig aus dem Ruder gelaufen.

Dicker Rauch steht über dem Wohngebiet am Diamond Head Reuters

Ein bisschen seltsam sei er gewesen, seit sein Hund vergangenes Jahr starb, sagen Nachbarn in Honolulu über Jaroslav Hanel. Der 69-Jährige hatte sich mit seiner Vermieterin überworfen, weil er sich kein neues Haustier anschaffen durfte. Die 77-Jährige stellte ihm darauf eine Räumungsklage zu.

Das war für Hanel zu viel: Er stach auf die Frau ein und erschoss im Anschluss zwei Polizisten, die die Situation in dem Wohngebiet am berühmten „Diamond Head“ beruhigen sollten. Danach verschanzte er sich in seinem gemieteten Haus und zündete es an – das Feuer griff auf sechs weitere Häuser über und beschädigte insgesamt ein Dutzend Gebäude in der Nachbarschaft.

Augenzeugin filmt Drama

Nachbarin Stephany Sofos war gerade mit ihren Hunden spazieren, als die Situation im Hibiscus Drive eskalierte. Sie habe jemand laut schreiben hören und eine Frau stark bluten sehen. Als sie helfen wollte, habe die Polizei sie zurückgerufen.

Sofos versteckte sich hinter einer Mauer – und wurde unfreiwillig Zeugin von dem, was dann passierte. Hanel schoss auf zwei Polizisten und traf beide tödlich, obwohl sie schusssichere Westen trugen. Dann steckte er das Haus an – die Flammen griffen rasch auf die Nachbargebäude über.

Nachbarin filmt Feuerdrama

Illegale Waffen und Munition

Im Video sind mehrere Explosionen zu hören. Das sei Munition gewesen, die Hanel im Haus gelagert hatte und die in den Flammen explodierte. Später kam auch heraus, dass Hanel seine Pistole und die Munition illegal besaß und keinen Waffenschein hatte.

Hanel selbst kam im Feuer ums Leben. Neben der verletzten Vermieterin habe es aber keine weiteren Verletzten gegeben, sagte Susan Ballard, die sichtlich geschockte Polizeipräsidentin von Honolulu bei einer Pressekonferenz. Die beiden Polizisten seien sehr gute Kollegen gewesen – die getötete Polizistin Tiffany Enriquez hinterlasse drei Kinder.