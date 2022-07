Schon zehn superreiche russische Oligarchen sind in diesem Jahr unter rätselhaften Umständen gestorben. Dass sie sich wirklich selbst töteten, glauben viele nicht.

Seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine gibt es immer wieder Berichte über mysteriöse Todesfälle bei superreichen russischen Oligarchen. Russland beschreibt die Todesfälle meist als Selbstmorde oder Unfälle. Die mögliche Wahrheit ist aber viel spannender.

Es gibt immer wieder Ungereimtheiten und Spuren, die an derselben Stelle zusammenlaufen: im Kreml. Der Zentrale der Macht Russlands – und ihres Chefs, Präsident Wladimir Putin. Steckt Moskau hinter den mysteriösen Todesfällen?

Der Westen knöpft sich Putins Superreiche vor

Am vergangenen Wochenende gab es den bisher letzten mysteriösen Todesfall eines russischen Oligarchen. Am 4. Juli 2022 wurde Juri Voronov tot im Pool seines Hauses gefunden. Laut verschiedener Medienberichte hatte er eine Schusswunde am Kopf. In der Nähe seiner Leiche sei eine halbautomatische Waffe und im Pool mehrere Patronenhülsen gefunden worden.

Laut der Behörden in Russland lasse sich der Tod des 61-Jährigen auf einen „ Streit mit Geschäftspartnern “ zurückführen. Voronov besaß ein Transport-Unternehmen, das mit dem russischen Energieriesen Gazprom Geschäfte in der Arktis gemacht hat.

Der Name des russischen Energieriesen Gazprom, ehemaliger Sponsor des Fußball-Bundesligisten Schalke 04, taucht im Zusammenhang mit den meisten Todesfällen unter den Oligarchen immer wieder auf. Die Spuren führen aber noch weiter – bis an die Spitze des Kreml.

Was sind Oligarchen? Der Begriff Oligarch leitet sich vom griechischen Wort oligoi ab – das übersetzt wenige bedeutet. Oligarchen sind also wenige superreiche russische Geschäftsleute, die ihr Vermögen meist mit Gas oder Öl gemacht haben. Sie handeln meist nach eigenen (nicht immer legalen) Regeln und werden dadurch immer reicher. Durch die Milliardenvermögen haben die Oligarchen Einfluss auf Entscheidungen im Kreml, können also die Politik Russlands zum Teil mitgestalten. Der Kreml profitiert zum Beispiel von den internationalen Kontakten der Oligarchen. Die wiederum bekommen vom Kreml Vorteile – zum Beispiel bei der Vergabe von Großprojekten oder andere Goodies. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich allerdings viele Oligarchen von Putin abgewandt und ihn zum Teil auch für den Angriffskrieg auf die Ukraine kritisiert. Die Liste der (bisher) ums Leben gekommenen Oligarchen 30. Januar 2022, Leninskoe, Russland: Leonid Shulman (†60) wird erstochen im Badezimmer seines Anwesens gefunden. Er war unter anderem in leitender Position bei Gazprom Invest. 25. Februar 2022, Leninskoe, Russland: Aleksandar Tyulyakov (†61) wird erhängt in seinem Anwesen gefunden. Sein Leichnam weist nach verschiedenen Berichte massive Spuren von Gewalt auf. Deshalb wird angenommen, dass das Erhängen nur inszeniert war. Tyulyakov war zuletzt stellvertretender Generaldirektor von Gazprom. 28. Februar 2022, Virginia Water, Großbritannien: Mikhail Watford (†66) wird erhängt in der Garage seinen Anwesens Wentworth Estate aufgefunden. Die Daily Mail berichtete, Watford, der als Mikhail Tolstosheya geboren wurde, habe vor seinem Tod behauptet, auf Putins Abschussliste zu stehen, fürchte deshalb um sein Leben. Watford hat sein Vermögen mit Öl-Raffinerien aufgebaut, wanderte Anfang der 2000er Jahre aber nach Großbritannien aus und wurde Immobilienunternehmer. 23. März 2022, Nischni Nowgorod, Russland: Wassili Melnikow (†61) wird tot in seinem Haus aufgefunden. Neben seiner Leiche entdecken Polizisten auch die Leblosen Körper seiner Frau Galina (41) und der beiden Söhne (10, 4). Er war als einziger der ums Leben gekommenen Oligarchen nicht im Energiesektor tätig, sondern verdiente sein Vermögen mit dem Zahnklinik-Konzern MedStom. Das ukrainische Medienunternehmen Glavred berichtete, Melnikovs Unternehmen habe wegen der westlichen Sanktionen extreme Verluste eingefahren. 18. April 2022, Moskau, Russland: Vladislav Avaev (†51) wurde erschossen in seinem Anwesen aufgefunden. Auch seine Frau Yelena (†47) und Tochter Maria (†13) wurden erschossen aufgefunden. Laut russischer Medien hat Avaev erst seine Familie und dann sich selbst getötet. Es gibt aber Ungereimtheiten bei dieser Darstellung. An den Tatwaffen wurden keine Fingerabdrücke gefunden. Und an Avaevs Leichnam wurden auch keine Blutspuren nachgewiesen, die darauf hindeuten würden, dass er seine Frau und Tochter tatsächlich ermordet hat. Avaev ist ehemaliger stellvertretender Präsident der Gazprombank. Davor hat er im Büro von Präsident Putin und in der Staatsduma gearbeitet. 19. April, Lloret de Mar, Spanien: Sergey Protosenya (†55) wurde erhängt im Garten seines Hauses gefunden. Auch die Leichen seiner Frau Natalia (†53) und seiner Tochter Maria (†18) wurden entdeckt. Russische Medien berichteten, Protosenya habe seine Familie mit einer Axt und einem Messer getötet. Aber auch hier wurden an den mutmaßlichen Tatwaffen keine Fingerabdrücke gefunden. Protosenya war Ex-Manager von Novatec, dem größten unabhängigen Energiekonzern in Russland. 3. Mai 2022, Krasnaja Poljana, Russland: Andrei Krukowski (†37) fällt nach russischer Darstellung beim Wandern im Skigebiet Krasnaja Poljana von einem Felsvorsprung. Krukowski war der Direktor des Skiressorts, das Gazprom für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi finanziert und gebaut hat. 8. oder 9. Mai 2022, Mytischtschi, Russland: Alexander Subbotin (†43) stirbt während einer Behandlung bei einem Schamanen-Ehepaar. Russische Medien berichteten, Subbotin habe seine Alkoholsucht behandeln lassen und habe während seiner zweiten Sitzung Herzprobleme bekommen, nachdem er mit Krötengift behandelt wurde. Darauf habe er ein Beruhigungsmittel bekommen und sei dann gestorben. Subbotin war ein leitender Angestellter bei Lukoil, einem privaten Unternehmen, das in Russland Öl und Gas fördert. 27. Juni 2022, Zarechye, Russland: Yevgeny Palant (†47) wird von seiner Tochter Polina (20) erstochen in seinem Anwesen gefunden. Neben ihm liegt seine ebenfalls erstochene Ehefrau Olga (†50). Palant ist Manager des Mobilfunkanbieters A-Mobile und hatte beste Kontakte zu Gazprom und dem Kreml. 4. Juli 2022, Leninskoe, Russland: Juri Voronov (†61) wird tot im Pool seines Anwesens gefunden. Russland gibt als Ursache seines Todes einen „Streit mit Geschäftspartnern“ an. Voronov ist Chef eines Transportunternehmens, das mit Gazprom wertvolle Verträge über Projekte in der Arktis abgeschlossen hat.

Es gibt Gerüchte, die sagen, dass sogar Russlands Präsident Wladimir Putin selbst der Auftraggeber der gut getarnten möglichen Morde sein könnte. Der schwedische Ökonom und Autor Anders Aslund sagte der New York Post, er habe Informationen, wonach der russische Geheimdienst zwei Listen mit Namen von Führungskräften in der Energiebranche Russlands erstellt habe.

Alle Personen auf dieser Liste sollen laut Aslund Informationen verraten haben über die Finanzierung von geheimen Operationen der russischen Regierung. Der russische Auslandsgeheimdienst habe die Operationen durchgeführt. Darunter falle unter anderem auch der Krieg in der Ukraine.

Die Liste wurde Putin vom FSB vorgelegt und Putin genehmigte die Liquidierung aller auf der Liste, ohne sie auch nur anzusehen. Putin finanziert einen Großteil seiner Operationen über Gazprom und die Gazprombank, und die Führungskräfte, die dort arbeiten, wissen alles über diese geheime Finanzierung. Der Gassektor ist der korrupteste Sektor in Russland.

Mussten die Oligarchen sterben, weil sie zu viel wussten?

Experten außerhalb Russlands gehen davon aus, dass die Tode der Oligarchen eine gezielte Aktion sind, um Sicherheitslecks „ aufzuräumen “. So umschrieb es der russische Bankier German Gorbuntsov in einer Doku mit dem Titel Secrets of the Oligarch Wives. In dem Film geht es um die Oligarchenfrauen und ihre Beziehungen zum Kreml.

Gorbuntsov selbst sagte in der Doku, dass im März in London sechsmal auf ihn geschossen worden sei – und dass die Tode der Oligarchen sicher keine Selbstmorde seien: „ Ähnliche Methoden, aber jede etwas anders – hier eine Axt, dort eine Pistole. Sie sind alle gleich tot. Einmal vielleicht, zweimal ein Zufall. Dies ist kein Zufall. Es ist kein Suizid. “

In einem Interview mit der britischen Zeitung The Independent sagte Gorbuntsov, dass vermutlich seine ehemaligen Geschäftspartner hinter den Schüssen auf ihn stecken. Die Männer seien gute Freunde von Putin. Gorbuntsov sei aus Russland geflohen, um sich vor ihnen zu verstecken. „ Die Beweise, die ich habe, reichen aus, um sie hinter Gitter zu bringen “, sagte er der Zeitung. „ Natürlich haben sie gute Verbindungen, aber ich würde gerne glauben, dass es in Russland Gerechtigkeit gibt. “

Die Jagd auf das Geld der russischen Oligarchen

Auch Bill Browder sieht eindeutige Anzeichen dafür, dass der Kreml hinter dem Ableben der Oligarchen steckt. Seine Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Hermitage Capital war jahrelang einer der größten Investoren in Putins Russland. Browder kennt Putin, wurde von seinem Unterstützer zu seinem Feind.

Es gibt genügend empirische Beweise für Attentate, die vom Kreml oder Geschäftsrivalen in Russland organisiert wurden, um es wahrscheinlich zu machen, dass es sich um Morde und nicht um Selbstmorde und andere Erklärungen handelt, die von den russischen Behörden verbreitet wurden. Immer wenn es um viel Geld geht, sollte man vom Schlimmsten ausgehen.

Browder sieht in der Reihe von Todesfällen unter den Oligarchen auch den Energieriesen Gazprom als gemeinsamen Nenner. Auf Twitter schrieb er nach der Todesnachricht über den Oligarchen Juri Voronov, es sei verrückt: „ Leute, die mit Gazprom verbunden waren, fallen wie Fliegen “.

Russian executive linked to Putin energy giant Gazprom is found shot dead in his swimming pool in latest mystery death of country's tycoons. This is crazy. People connected with Gazprom are dropping like flies. https://t.co/paJCYwJQf9

Welche Rolle spielen zwei russische Oligarchen in RLP?

Einer der bekanntesten Oligarchen, der bei Putin in Ungnade gefallen ist, ist Michail Chodorkowski. Über die frühere Beziehung des langjährigen Unternehmers zu Russlands späterem und heutigen Präsidenten schrieb der Spiegel 2003: „ Die beiden großen Gegenspieler (...) lernten sich gut kennen – und blieben sich doch bis heute zutiefst fremd. “ Beide seien einfach unter zu unterschiedlichen Bedingungen aufgewachsen.

Oligarch Chodorkowski legte sich mit dem Kreml an

Im Februar 2003 warf er Chodorkowski bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin einem russischen Staatskonzern öffentlich Korruption vor. Beobachter sehen spätestens dieses Ereignis als Punkt, an dem Chodorkowski die Gunst der russischen Politik verlor und sein Abstieg begann. Kurz danach wurde er verhaftet, ihm wurden Unterschlagung und Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Nach zehnjähriger Haft, die manche dementsprechend als politischen Racheakt bewerten, lebt er heute in London. Dort hat er Reportern des Magazins Stern gesagt, er habe keine Angst vor Russlands Präsident Wladimir Putin.

Wenn Putin eine Entscheidung trifft, werde ich kaum überleben. An diesen Zustand bin ich gewöhnt.

Chodorkowski ist auch Gastgeber eines Youtube-Talkformats. In einer Sendung von Chodorkowski live sprach vor Kurzem auch der ehemalige Duma-Abgeordnete und Ex-Geheimdienstler Gennadi Gudkow von „ merkwürdigen Übereinstimmungen der Details “ bei manchen Fällen. Der Krimi um die ums Leben gekommenen Oligarchen sehe „ fast schon nach einer Art Handschrift von Auftragsmördern aus “, mutmaßte er.

Dass der Kreml nicht zimperlich mit Menschen umgeht, deren Meinung ihm nicht passt oder die ihm gefährlich werden könnten, ist in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich geworden. Zwar konnte nie nachgewiesen werden, dass die Befehle von Putin oder aus seinem Umfeld kamen – trotzdem führten alle Spuren immer wieder in die Zentrale der russischen Macht.

Bekanntestes Beispiel: Der Oppositionelle Alexej Nawalny. Er wurde am 20. August 2020 im sibirischen Omsk Opfer eines Giftanschlags. Drei Attentäter kontaminierten Nawalnys Unterhose mit dem Nervengift Nowitschok. Nawalny fiel ins Koma und wurde nach langem Zögern der russischen Behörden nach Berlin geflogen, um dort behandelt zu werden. Er überlebte – und wurde später zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Zurzeit sitzt er in einem Straflager bei Moskau ein.

Anschläge mit Nervengift: Nowitschok mehrfach nachgewiesen

Auch der russische Ex-Agent Sergej Skripal und dessen Tochter Julia wurden mit Nowitschok vergiftet. Beide lagen am 4. März 2018 bewusstlos auf einer Parkbank in der britischen Stadt Sailsbury – und überlebten knapp.

Zwölf Jahre zuvor, am 23. November 2006, starb der Ex-FSB-Agent und Überläufer zum britischen Geheimdienst MI6 Alexander Litwinenko an einer Poloniumvergiftung. Kurz vor seinem Tod machte er den Kreml für den Anschlag mit dem radioaktiven Material verantwortlich. Litwinenko brachte eine Reihe von Anschuldigungen an die Öffentlichkeit, die den früheren FSB-Chef und jetzigen Präsidenten Putin diskreditierten. Litwinenkos Behauptungen ließen sich weder bestätigen noch widerlegen.

Auch wenn die Hinweise alle in dieselbe Richtung deuten: Einen tatsächlichen Beweis, dass der Kreml oder sogar Russlands Präsident hinter den mysteriösen Todesfällen der russischen Oligarchen oder den Anschlägen auf Putins Gegner stecken, wird es vermutlich niemals geben.