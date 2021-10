Youtube hat die deutschsprachigen Kanäle des russischen Staatsmediums RT gesperrt. Moskau schiebt die Schuld auf Deutschland - und droht mit Konsequenzen.

Nachdem Youtube die deutschen Kanäle des russischen Staatsmediums RT gesperrt hat, droht Moskau dem Internet-Giganten mit der Blockade in Russland. Die Medienaufsicht in Russland teilte mit, Youtube könne zum Teil oder ganz gesperrt werden.

Roskomnadsor habe Google ein Schreiben geschickt und darin gefordert, alle Beschränkungen „ so schnell wie möglich “ aufzuheben, teilte die Behörde mit. Sollte Google nicht reagieren, werde der US-Konzern erst einmal verwarnt.

Russland wirft Google Zensur vor

Roskomnadsor begründet seine Drohung damit, dass Google angeblich gegen die „ Grundprinzipien der freien Verbreitung von Informationen und des ungehinderten Zugangs dazu “ verstoßen habe. Das sei ein „ Akt der Zensur russischer Medien “.

Russland gab der Bundesregierung eine Mitschuld an der Sperrung, sprach von einem „ beispiellosen Akt der Medienaggression “. Deswegen sei eine Vergeltungsmaßnahme gegen deutsche Medien in Russland „ nicht nur angemessen, sondern auch notwendig “, teilte das Außenministerium in Russland mit.

Seibert wirft Russland Verschwörungstheorie vor

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Sperrung der deutschen RT-Kanäle bei Youtube sei eine Entscheidung von Youtube gewesen. Die Bundesregierung habe damit nichts zu tun. Wer anderes behaupte, bastle sich „ eine Verschwörungstheorie “ zurecht.

Für die Bundesregierung sei die Pressefreiheit ein hohes Gut, sagte Seibert weiter. Aus Sicht der Bundesregierung gebe es „ keinen Anlass “ zu „ Gegenschlägen “. Wer darüber spreche, zeige kein gutes Verhältnis zur Pressefreiheit.

Youtube hatte zwei deutsche RT-Kanäle gesperrt, weil RT gegen die Richlinien verstoßen habe. RT DE sei vor Kurzem darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Staatsmedium gegen die Richtlinie zur Missinformation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstoßen habe.