„Mücken-Tornado“ verdunkelt Himmel über Dorf in Ost-Russland

Millionen Mücken schwärmen rund um ein kleines Dorf in Ost-Russland, ein Autofahrer filmt die Szene, das Video geht viral. Warum es in diesem Jahr so viele Mücken sind, weiß niemand.