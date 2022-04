Es klingt verrückt: Russland scheint im Krieg gegen die Ukraine auch Delfine einzusetzen. Doch so ungewöhnlich wäre das gar nicht.

An der Einfahrt zum Hafen von Sewastopol sollen im Februar – und damit zu Beginn des Krieges – zwei Unterwassergehege platziert worden sein, schriebt das US Naval Institute (USNI). Das zeigten Aufnahmen vom US-Satellitenfotodienst Maxar, berichtet die Washington Post. Maxar hatte der Zeitung entsprechende Bilder zukommen lassen. Doch was will das russische Militär mit Delfinen?!

Russisches Militär könnte Kampfdelfine zum Schutz einsetzen

Denkbar sei, dass die Delfine zur Abwehr feindlicher Taucher eingesetzt werden sollen, die versuchen könnten, in den Hafen einzudringen und Kriegsschiffe zu sabotieren, schreibt USNI. Das sei eine klassische Aufgabe, die die Tiere bereits sowohl für das russische als auch für das US-Militär übernommen hätten.

Auch Beluga-Wale soll das russische Militär schon eingesetzt haben. Hier eine Basis in der russischen Hafenstadt Wladiwostok. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Yuri Smityuk/TASS/dpa

Auch US-Militär setzt Kampfdelfine ein

Auf ihrer Internetseite schreibt die US-Navy, dass sie schon seit 1959 Delfine und Seelöwe trainiert, um sie gegen Bedrohungen unter Wasser einzusetzen. Gerade Delfine mit ihrem ausgezeichneten Gehörsinn könnten Minen und andere potenziell gefährliche Gegenstände aufzuspüren. Dabei helfe ihnen auch die Fähigkeit, Unterwasser auch bei wenig Licht sehr gut zu sehen.

US-Soldaten mit Kampfdelfin, der Minen aufspüren soll beim irakischen Hafen Umm Qsar. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa/dpaweb | Alan_Evans

Militärs setzten auch auf Hunde, Ratten, Pferde – und Bienen

Delfine und Seelöwen haben also die Aufgabe, Terroristen, Spione oder feindliche Marinetaucher unter Wasser aufzuspüren und Alarm zu schlagen oder Minen zu finden. Doch es gibt noch viele andere Tiere, die Militärs weltweit einsetzen:

Angefangen von den klassischen Transporttieren wie Pferde und Maultieren. In Bad Reichenhall in Bayern hat die Bundeswehr sogar ein eigenes „Einsatz- und Ausbildungszentrum für Tragtierwesen“. Im Logo: das Maultier.

Hunde kommen mit ihrem feinen Geruchssinn zum Einsatz, wenn es darum geht Sprengstoffe und anderen Chemikalien in Landminen zu finden. Sie werden intensiv darauf trainiert, sowohl Metall- als auch Plastikminen aufzuspüren. In der Ukraine ist ein zweieinhalbjähriger Russel Terrier zu einer kleinen Berühmtheit geworden, weil er dort schon viele Minen erschnüffelt hat, berichtet die BBC.

Auch Ratten eignen sich gut, um Mienen aufzuspüren. Das Internationale Zentrum für Humanitäre Minenräumung in Genf schätzt, dass die Nager genauso effektiv sind wie ein Rudel Spürhunde – aber wesentlich billiger.

Minensuch-Ratte Magawa ist gestorben