Nach der Sperrung der Salzbachtalbrücke auf der A66 ist im Rhein-Main-Gebiet viel los. Das befürchtete Chaos ist bisher ausgeblieben – zumindest in Mainz. Rund um Wiesbaden gibt es aber lange Staus.

Seit Freitagabend ist die Salzbachtalbrücke auf der A66 gesperrt, weil sie große Risse hat und Betonteile heruntergefallen sind. Massive Staus durch die Sperrung der Brücke sind bislang im Berufsverkehr ausgeblieben – allerdings nur auf der Mainzer Seite. Der Mainzer Polizeisprecher Rinaldo Roberto sagte, offenbar hätten die Autofahrer Lösungen gefunden, sei es indem sie Fahrgemeinschaften gebildet oder komplett auf das Fahren verzichtet hätten.

Kilometerlange Staus in Hessen

Anders sieht die Situation rund um Wiesbaden aus. Dort gibt und gab es kilometerlange Staus. Die als Ausweichstrecke angefahrene Biebricher Allee war zeitweise komplett dicht. Die Schiersteiner Brücke war ebenfalls überlastet. Um die Verkehrsentwicklung auf der Autobahn und den Ausweichstrecken besser beobachten zu können, setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Auch andere Hauptverkehrsadern in Wiesbaden waren am Vormittag verstopft. Polizisten ersetzten an Kreuzungen teils die Ampeln, um den Verkehr fließender zu machen. Es gebe ein Konzept, das jeden Tag an das aktuelle Geschehen angepasst werde, sagte ein Wiesbadener Polizeisprecher. „ Es bleibt spannend die nächsten Tage. “

Lange Staus auf der A 66 auf hessischer Seite durch die Sperrung der Salzbachtalbrücke dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

❗️WICHTIGE ℹ️ #A66 Bedenkt bitte, dass sowohl die #Salzbachtalbrücke in #Wiesbaden, als auch die darunter liegende #MainzerStraße + Bahnschienen gesperrt sind. Pkw-, Bus- und Schienenverkehr sind hiervon betroffen, es muss mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet werden! https://t.co/20p1sm5VFl

Polizei warnt: Nicht auf kleinere Nebenstrecken ausweichen

In Mainz stockte der Verkehr am Vormittag auf der Theodor-Heuss-Brücke in der Innenstadt und auf der Weisenauer Brücke. Beide Strecken sind Ausweichrouten nach Hessen.

Ein Sprecher der Mainzer Polizei warnte am Montagmorgen davor, kleinere Nebenstrecken zu nutzen. Die Straßen seien für so viel Verkehr nicht geeignet.

Polizei: Umleitung über Mainzer Autobahnring könnte eine Stunde länger dauern

Die empfohlene weitläufige Umleitung über den Mainzer Autobahnring auf der anderen Rheinseite könnte bei Staus in der Rush Hour womöglich eine Stunde länger dauern, sagte ein Mainzer Polizeisprecher am Sonntag. In beiden am Rhein gegenüberliegenden Landeshauptstädten Wiesbaden und Mainz wurden massive Verkehrsbehinderungen erwartet, zumal auch der Bahnverkehr beeinträchtigt ist.

Salzbachtalbrücke: Sperrung könnte Monate dauern

Die Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Lange Staus und Zugausfälle dürften die Folge sein. Auch die unter der Brücke verlaufende B 263 (Mainzer Straße) ist gesperrt. Das Ganze könnte Wochen und Monate dauern, befürchtet die Autobahn GmbH Deutschland.

Die Sperrung der #Salzbachtalbrücke auf der #A66 wird zu Verkehrsbeeinträchtigungen in #Mainz & #RLP führen. Wir geben Tipps, was jede:r tun kann, damit alle gut ans Ziel kommen! https://t.co/2ugwbekptr

Salzbachtalbrücke: Risse und herabfallende Betonteile

Die Brücke der A66 war am Freitag voll gesperrt worden, nachdem in Überbau und Pfeiler der südlichen Hälfte deutliche Risse entdeckt worden waren. Zudem fielen Betonteile herab.

In diesem Tweet kann man die Schäden recht gut sehen:

Ich würde sagen, das wars mit der #Salzbachtalbrücke. https://t.co/0HOchTPkBO

Die Brücke aus dem Jahr 1963 soll jetzt erneuert werden. Es sei ein Ersatzneubau geplant, sagte ein Sprecher der GmbH. Über den nun betroffenen südlichen Überbau laufe derzeit ohnehin kein Verkehr. Dieser Teil werde gerade für einen Abriss vorbereitet. Nun müsse geschaut werden, inwieweit der nördliche Überbau, über den die Fahrzeuge fahren, ebenso von den Schäden tangiert sei.

Rund 80.000 Fahrzeuge überqueren die Salzbachtalbrücke jeden Tag

„Gutachter und Experten müssen ein Konzept erstellen und sich abstimmen – das sind keine Kleinigkeiten“ , sagte der Sprecher. Klar sei aber: „Sicherheit geht vor.“ Er bezog das sowohl auf die Verkehrsteilnehmer als auch auf die Arbeiter vor Ort.

Die A66 ist die Hauptverkehrsader zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Im Schnitt fahren am Tag rund 80.000 Fahrzeuge über die gut 300 Meter lange Brücke.

Mainzer Polizei macht sich auf einiges gefasst

Die Polizei in Mainz rechnet jedenfalls mit größeren Auswirkungen auf den Verkehr. Es werde erwartet, dass viele Berufstätige dann nicht über die Schiersteiner Brücke nach Frankfurt fahren, sondern vermehrt über die Weisenauer Brücke.

Der Bahnverkehr sei derzeit zwischen dem Hauptbahnhof Wiesbaden und Wiesbaden-Ost gesperrt. Die S-Bahnen aus Mainz führen nun bis Wiesbaden-Ost und dann weiter nach Frankfurt. „Im Großen und Ganzen rollen die Züge zwischen Mainz und Frankfurt.“