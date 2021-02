Der 31-jährige Westfale hat bei der alpinen Ski-WM für die nächste deutsche Sensation gesorgt.

Kira Weidle hatte es am Samstag vorgemacht – am Sonntag glänzte jetzt Andreas Sander beim Abfahrtslauf bei der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo: Er belegte bei der Abfahrt den zweiten Rang. Dabei fuhr er lediglich um eine Hundertstelsekunde an Gold vorbei:

Den Titel holte sich wie im Super-G der Österreicher Vincent Kriechmayr, Bronze ging an Beat Feuz (Schweiz), Weltmeister von 2017. Sander hat damit nach Weidle und Romed Baumann (Super-G) die dritte deutsche Medaille eingefahren.

Dreßen und Baumann bei der Abfahrt glücklos

Vor mittlerweile 13 Jahren hatte Sander bei den Junioren-Weltmeisterschaften Gold im Super-G gewonnen, im Weltcup allerdings nie das Podest erreicht. Seine besten Resultate waren drei fünfte Plätze, zuletzt bei der Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel.

Thomas Dreßen hatte bei seinem Comeback ähnlich wie der Favorit Dominik Paris den entscheidenden Streckenteil verpatzt und im Ziel zu großen Rückstand. Auch Super-G-Vizeweltmeister Baumann erwischte keine ideale Fahrt und stürzte zudem im Zielauslauf. Er verletzte sich nicht schwer.