In Singen am Hohentwiel ist die denkmalgeschützte Scheffelhalle durch einen Brand komplett zerstört worden. Der Schaden beträgt laut Polizei nach ersten Schätzungen mehrere Millionen Euro.

Am späten Montagabend gingen laut Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe in Singen ein, die den Brand in der Scheffelhalle meldeten. Doch die denkmalgeschützte Veranstaltungshalle konnte leider nicht mehr gerettet werden – trotz eines Großaufgebots von rund 50 Feuerwehrleuten. In der Nacht auf Dienstag geschah dann das Unglück: Die fast 100 Jahre alte Scheffelhalle brannte komplett nieder. Die Feuerwehr konnte immerhin verhindern, dass umliegende Gebäude auch in Brand gerieten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Riesiger Feuerschein

Wie die Polizei Konstanz mitteilte, habe sich in kürzester Zeit ein Vollbrand entwickelt. Der Brand war anscheinend so groß, dass der Feuerschein und die Rauchsäule von weitem sichtbar gewesen seien. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Am frühen Dienstagmorgen habe die Halle für kurze Zeit sogar voll gebrannt. Damit die Feuerwehr den riesigen Brand löschen konnte, musste am Dienstagmorgen eine angrenzende Straße gesperrt werden.

Nächtlicher Großbrand in #Singen: altehrwürdige Scheffelhalle brennt bis auf die Grundmauern nieder. Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. https://t.co/NEYDGLAohB https://t.co/NQl6soMGA6 Polizei Konstanz, Twitter, 17.11.2020, 9:27 Uhr

Ermittlungen laufen

Noch ist unklar, wieso die historische Veranstaltungshalle überhaupt abbrannte. Die Kriminalpolizei hat deswegen noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Oberbürgermeister der Stadt Singen machte sich mittlerweile ebenfalls vor Ort ein Bild des Geschehens