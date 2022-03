Das Bundesligaspiel VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach wurde abgebrochen, weil ein Becher den Schiedsrichter-Assistenten am Kopf getroffen hatte. War das die richtige Entscheidung?

Nach dem Spielabbruch stapften Torhüter Manuel Riemann und seine Kollegen stocksauer die Treppe zu den Kabinen runter: Der Becherwurf-Eklat und das Ende der Partie gegen Borussia Mönchengladbach sorgte beim VfL Bochum für Entsetzen.

Das ist peinlich und nicht akzeptabel.

Angriff mit Getränkebecher

In der 68. Minute war Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher am Kopf getroffen worden, der von einer Tribüne mit hauptsächlich Bochumer Fans geworfen wurde. Schiedsrichter Benjamin Cortus pausierte daraufhin das Spiel. Später teilte der Stadionsprecher mit, dass die Partie ganz abgebrochen wird. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:0 (0:0) für Gladbach – so dürfte das Spiel auch gewertet werden.

Linienrichter musste ins Krankenhaus

Nach dem Vorfall zog sich das Schiedsrichter-Gespann in die Katakomben des Stadions zurück. Es folgten kurz darauf auch die Gladbacher Spieler. Torhüter Riemann war unmittelbar nach der Unterbrechung zu der Tribüne gerannt, hatte in Richtung der Anhänger gebrüllt und energisch versucht, auf sie einzuwirken.

Gittelmann musste laut Bochumer Vereinsgaben zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es macht kein gutes Bild, das muss man ganz klar sagen. Das gehört sich nicht.

Mit Durchsagen hatte der Stadionsprecher schon zuvor immer wieder darauf hingewiesen, dass die Zuschauer nicht mit Gegenständen werfen sollen.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. https://t.co/OKAIvaEWZy

DFB hat Ermittlungen wegen Becherwurf in Bochum eingeleitet

Nach dem Spielabbruch ermittelt jetzt auch der Deutsche Fußballbund (DFB). Zum einen geht es laut Sportgericht darum, ob der Verein sich dafür verantworten muss. Zum anderen müsse geklärt werden, wie das Spiel gewertet wird

Bochumer Spieler sind nach Becherwurf wütend auf Fan

Der Frust bei den Bochumer Spielern über den Fan scheint tief zu sitzen. In den sozialen Medien machten sie ihrem Ärger Luft: Torwart Manuel Riemann schreibt bei Instagram: „ Traurig, dass sich so etwa Bochum-Fan nennt. “

Sein Teamkollege Simon Zoller schreibt: „ Diese Aktion ist respektlos allen gegenüber, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen. “

Wir, der @VfLBochum1848eV schreiben seit knapp 2 Jahren eine unfassbare Geschichte. Diese Aktion ist einfach nur respektlos gegenüber all denen die sich jeden Tag den Arsch aufreißen um diese Reise zu erleben! Geschweige denn dem Linienrichter! DU hast im Stadion nichts verloren!

Beide Vereine haben auf ihren Facebook-Seiten die Becherwurf-Aktion verurteilt:

Statement des VfL Bochum 1848 zum Spielabbruch im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach: Das Spiel zwischen dem VfL...Posted by VfL Bochum 1848 on Friday, March 18, 2022

🔙 Ein nicht-sportliches Ende einer intensiven Partie, Genesungswünsche an Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann und zwei Jubilare - alles Wichtige zum abgebrochenen Auswärtsspiel in Bochum. 👇Posted by Borussia Mönchengladbach on Saturday, March 19, 2022

Bochum gegen Gladbach: War der Spielabbruch richtig?

Sportjournalist Christoph Biermann ist überzeugt: Der Spielabbruch war das einzig richtige. Zum Becherwurf sagte er: „Da ist eine Grenze überschritten, die auch gezogen bleiben muss“.

Für mich der Tiefpunkt in meinen 48 Jahren mit dem VfL Bochum #BOCBMG

Doch wie kann es sein, dass das so etwas passiert? Obwohl der Stadionsprecher noch vor dem Spiel davor warnt und just am gleichen Tag der Sponsor in einem augenzwinkernden Post erklärt, Bier sei viel zu schade, um es wegzuwerfen?

Nachrichten 19.3.2022 War es richtig das Spiel Bochum gegen Gladbach abzubrechen? Dauer 2:21 min

Biermann erklärt, dass das Ruhstadion ein sehr enges Stadion sei, bei dem die Zuschauer nah an der Außenlinie säßen. Die Chance, jemandem auf dem Feld zu treffen, sei also sehr hoch, sagt der Sportjournalist. Es ist auch nicht das erste Mal, dass so etwas in Bochum passiert. Biermann geht davon aus, dass der Spielabbruch nun die Fans in den nächsten Wochen und Monaten zurückhalten wird. Denn letztlich schadeten sie mit Aktionen wie dem Becherwurf vor allem ihrem eigenen Verein.