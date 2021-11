Im Jahr 1908 hatte die deutsche Fußball Nationalmannschaft (der Männer) ihr erstes Länderspiel. Bis jetzt wurden die Länderspiele des DFB immer von Männern geleitet.

Das erste offizielle Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer ist 113 Jahre her. Am 5. April 1908 spielte Deutschland in Basel gegen die Schweiz und verlor 3:5. Der Schiedrichter war damals Herbert Patrick Devitte, ein in der Schweiz lebender Engländer.

Kroatin Ivana Martincic sorgt für Premiere im Männerfußball

113 Jahre später gibt es ein Debüt im Männerfußball: Zum ersten Mal pfeift eine Schiedsrichterin ein Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die Kroatin Ivana Martincic wird den Job beim WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein übernehmen (20:45 Uhr/RTL).

Martincic bringt jahrelange Erfahrung als Schiedsrichterin aus der ersten kroatischen Männer-Liga (HNL) mit. Im Oktober leitete sie das EM-Qualifikationsspiel der U21-Junioren von Lettland gegen San Marino (2:0), jetzt gibt sie ihr internationales Debüt im Männerbereich.

Das ist eine große Ehre für mich, ich freue mich sehr auf das Spiel, das würde ja jedem so gehen.

Frauen im Männerfußball – eine Frage der Zeit

Beste Voraussetzungen also für einen guten Schiri-Job am Donnerstagabend. Wie danach die Reaktionen auf eine Frau als Schiedsrichterin bei einem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausfallen, steht auf einem anderen Blatt. Frauen werden in der Domaine Männerfußball oft noch als exotisch angesehen.

Diese Erfahrung hat auch ZDF-Sportreporterin Claudia Neumann gemacht. Sie war 2016 die erste Live-Kommentatorin eines Männerfußballspiels im deutschen Fernsehen. Seitdem treffen sie – besonders im Netz – Hass und Beschimpfungen, wie zuletzt bei der Fußball-EM im Sommer. Neumann geht mit den Kommentaren mittlerweile gelassener um. Sie sieht sich eher als Vorreiterin und meint, dass es einfach eine Frage der Zeit sei.

In der Bundesliga ist Bibiana Steinhaus-Webb die bislang einzige Frau, die Männer-Spiele pfiff. Demnächst übernimmt sie in England die Leitung der Schiedsrichterinnen (Women's Select Group Director) für die beiden ersten Ligen.