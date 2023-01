Er war zwar angekündigt, aber dass er sooo üppig ausfallen würde, hätten viele wohl nicht erwartet: Schnee! In rauen Massen ist er in der Nacht auf Samstag vom Himmel gefallen.

Wer gestern Abend, in der Nacht oder heute Morgen nirgends dringend hin musste, konnte sich am winterlichen Anblick erfreuen, der gefühlt aus dem Nichts gekommen war. Alle anderen hatten ein Problem.

Rheinland-Pfalz: Schneechaos auf den Straßen

Nach hunderten Schneeunfällen laufen die Aufräumarbeiten in Rheinland-Pfalz. Auf der A61 bei Rheinböllen gibt es immer noch Probleme, weil dort ein Lkw aufwändig aus einer Leitplanke gehoben werden muss. In großen Teilen von Rheinland-Pfalz hat starker Schneefall bis in die Nacht den Straßenverkehr lahmgelegt. Bereits über den Tag verteilt wurden den Autobahnmeistereien zahlreiche liegengebliebene Fahrzeuge gemeldet, die die Räumungs- und Streuarbeiten laut Polizei massiv erschwerten.

Bei Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) ist eine 86-jährige Frau ums Leben gekommen, als ihr Auto am Freitagnachmittag auf schneeglatter Fahrbahn mit einem Bus zusammenstieß. Die Polizei in Bitburg sprach am Freitagabend von einem „ Verkehrschaos in der Eifel “.

In Rheinhessen, der Pfalz und der Region Trier hat die Polizei in den letzten 24 Stunden mehr als 230 Unfälle aufgenommen, meistens Blechschäden. Im Bereich der Polizeidirektion Kaiserslautern kam es den Angaben zufolge in der Nacht zu 57 Unfällen, bei denen eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt wurden.

In Koblenz wurden bei zwei von 25 Unfällen vier Menschen und im Landkreis Bernkastel-Wittlich eine Person leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei in Worms zählte über den Freitagabend hinweg insgesamt neun Unfälle in ihrem Einsatzgebiet, die auf das Schneetreiben zurückzuführen waren. Die Polizeiinspektion in Wittlich meldete insgesamt 15 Verkehrsunfälle.

Baden-Württemberg: Vor allem Unfälle in Mannheim und Ravensburg

In Baden-Württemberg war die Verkehrslage verhältnismäßig unauffällig. Auch hier gab es zwar Unfälle, allerdings weit weniger als in Rheinland-Pfalz. Der Schnee sorgte zum Beispiel in Reutlingen und vor allem am Freitagnachmittag in Ravensburg für Probleme. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim wurden bis 8 Uhr am Samstagmorgen rund 50 Unfälle aufgenommen – beim Großteil blieb es bei Blechschäden. Nur bei vier Verkehrsunfällen seien insgesamt acht Personen leicht verletzt worden, so die Polizei.

Sicher ankommen bei Schnee und Glätte

Generell gilt: Passt euer Fahrverhalten den Witterungsbedingungen an! Viele Unfälle entstanden laut Polizei durch für das Wetter zu hohe Geschwindigkeit, woraufhin die Fahrzeuge ins Schleudern gerieten.

