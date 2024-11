per E-Mail teilen

Im Südwesten wird es kurz winterlich. Welche Regionen betroffen sind und worauf besonders Pendler jetzt achten sollten – die Infos gibt's hier.

Bye-bye Herbst! Hallo Winter! In Teilen von Baden-Württemberg ist der erste Schnee gefallen. Vor allem auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu gab es ab einer Höhe von etwa 650 Metern bis zu zwei Zentimeter Schnee.

Auch in tieferen Lagen hat es geschneit, wie zum Beispiel in Ehingen im Alb-Donau-Kreis. Pendler sollten sich besonders in den Morgen- und Abendstunden auf glatte Straßen einstellen.

Winter in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat der Landesbetrieb Mobilität Autofahrer darauf hingewiesen, beim Parken genug Platz für die Räumfahrzeuge zu lassen. Besonders in engen Ortsdurchfahrten könne das sonst zu Problemen führen.

Eine dem Straßenzustand angepasste Fahrgeschwindigkeit vermindert das Unfallrisiko. Winterreifen sind für jeden Autofahrenden ein Muss.

Hier könnt ihr nachschauen, ob es Unfälle oder Staus auf eurer Route in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt:

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt voraus, dass es am Freitag eher Regen als Schnee geben wird. Übers Wochenende soll es wieder etwas wärmer werden. So wird das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz:

Bei Glätte und Schnee in SWR3Land sicher unterwegs

Der Frost sorgt im Winter für spiegelglatte Straßen, das kann gerade für Autofahrer gefährlich werden. Muss ich bei Glatteis zur Arbeit? Wir haben die Frage für euch geklärt:

Nicht nur für Autofahrer können Schnee und Glatteis zur Gefahr werden. Mit dem „Pinguin-Walk“ bewegt ihr euch sicherer: Wirby und Zeus probieren ihn für euch aus:

Winter aber in schön

