Ordentlich gescheit hat es in den vergangenen Tagen, sodass jetzt auch die Skigebiete im Nordschwarzwald offen sind – bereit für Wintersport mit Corona-Regeln.

Die Liftbetreiber im Nordschwarzwald erwarten für das Wochenende den ersten großen Besucheransturm dieser Saison. Die meisten Lifte dort haben schon geöffnet, die Hänge sind präpariert und viele Loipen bieten gute bis sehr gute Bedingungen.

Hier bekommt ihr einen Überblick über die Schneelage in den Skigebieten und Loipen im Nordschwarzwald.

Für Skifahrer gilt 2G-Plus-Regel – mit Ausnahmen

Für die Skigebiete am Mehliskopf, in Unterstmatt und am Kaltenbronn gelten die 2G-Plus-Regeln, die die baden-württembergischen Landesregierung Anfang Dezember auf den Weg gebracht hat. Das heißt für alle, die mit dem Lift fahren wollen: Sie müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen Antigen-Schnelltest vorlegen.

2G-Plus – So will Baden-Württemberg die vierte Corona-Welle brechen

Ausnahmen: Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Die benötigen nur einen Antigen-Schnelltest. Für Schülerinnen und Schüler reicht die Vorlage des Schülerausweises.

Geboosterte gelten als getestet, ebenso doppelt Geimpfte, deren zweite Impfung nicht älter als sechs Monate ist. Ebenso Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt.

Skifahren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Alle Regeln hier

Droht wieder ein Verkehrschaos im Nordschwarzwald?

Im vergangenen Winter während des Corona-Lockdowns wurden die Ausflugsziele im Nordschwarzwald von Wintersportlern fast schon überrannt. Gerade an den Wochenenden gab es dort regelmäßig Verkehrschaos, Straßen mussten gesperrt werden. Mit den SWR3-Verkehrsmeldungen seid ihr auf dem aktuellen Stand.