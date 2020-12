Weil es einfach nicht mehr weiter ging, mussten in Japan die Fahrer und Mitfahrer von rund 1.000 Autos die Nacht auf einer Autobahn verbringen. Es hatte so heftig geschneit, dass sich ein Mega-Stau gebildet hat – in dem die Autofahrer bis zum nächsten Tag durchhalten mussten.

In Japan ist seit dieser Woche richtig Winter. Es schneit heftig, vor allem in den Regionen am Japanischen Meer im Nordwesten der Hauptinsel Honshu. Das haben Autofahrer in der Präfektur Niigata, etwa 300 Kilometer von Tokio entfernt, leidvoll erfahren müssen: Sie wurden eingeschneit und steckten stundenlang auf einer Autobahn fest.

Massen-Stau im Schnee: Nacht auf der Autobahn verbracht

Seit dem Vortag steckten die Insassen von rund 1.000 Autos auf der knapp 247 Kilometer langen Autobahn Kan-Etsu fest, die die Präfektur Niigata mit der japanischen Hauptstadt Tokio verbindet. Die Schneefälle seien so stark gewesen, dass noch Hunderte Autos am Freitagnachmittag in dem Mega-Stau festgesteckt hätten, wie der Autobahnbetreiber mitteilte.

Ein Autofahrer, der in dem Stau stand, teilte seine Eindrücke auf Twitter. Dazu schrieb er: „Guten Morgen. Es ist ungefähr 11 Stunden her, seit ich in der Nähe von Minamiuonuma angehalten habe. Keine Fortschritte.“

Einsatzkräfte versorgten die Menschen

Einsatzkräfte versorgten die Menschen in den Autos mit Decken, Lebensmitteln, Benzin und tragbaren Toiletten. Auch Soldaten der Selbstverteidigungskräfte wurden in das Schneechaos auf der Autobahn geschickt, um zu helfen.

Die Einsatzkräfte versuchten, die besonders vom Schnee betroffenen Abschnitte der Autobahn mit Schneepflügen und anderen Fahrzeugen frei zu räumen. Polizisten leiteten zeitgleich Fahrzeuge auf andere Strecken um, sofern das überhaupt ging. Eins steht wohl fest: Diesen Stau werden viele bestimmt nicht so schnell vergessen.