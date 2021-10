Ab heute sind Corona-Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos. Welche Ausnahmen gibt es und wie viel müsst ihr für die Tests in BW und RLP dann bezahlen? Wir haben alle Fragen und Antworten hier in unserem FAQ für euch.

Das als Faustregel: Grundsätzlich müssen alle zahlen, die in ihrer Freizeit irgendwo reinwollen und nicht geimpft oder genesen sind.

Wieso werden die Tests kostenpflichtig?

Was ändert sich konkret ab Montag?

Für wen bleiben die Tests generell kostenlos?

Bleiben die Tests in Kitas und Schulen kostenlos?

Bleiben die Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen kostenlos?

Was kostet ein Schnelltest?

Wo kann ich mich testen lassen?

Sind Schnelltests unter Aufsicht erlaubt?

Haben Arbeitgeber noch die Pflicht, kostenlose Schnelltests anzubieten?

Wer zahlt was?

Werden viele Schnelltestzentren schließen?

Der Wegfall der kostenlosen Tests soll bewirken, dass sich noch mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Jeder Erwachsene habe jetzt ein Impfangebot bekommen, so die Begründung der Bund-Länder-Runde. Wer sich nicht impfen lassen wolle, müsse ab jetzt für seine Antigen-Schnelltests selber zahlen.

Wenn ihr ab dem 11. Oktober an einer Veranstaltung teilnehmen möchtet, bei der die 3G-Regel gilt, dann müsst ihr euren Test selber zahlen. Wenn ihr geimpft oder genesen seid, braucht ihr keinen Test.

Die Ausnahmen sind überschaubar: Kinder unter 12 Jahren, auch noch drei Monate nach ihrem 12. Geburtstag. Außerdem für alle, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen, weil zum Beispiel eine Allergie auf bestimmte Impfstoffbestandteile vorliegt. Für Jugendliche, Schwangere und Stillende gibt es außerdem eine Übergangsfrist bis Ende Dezember. Bei Symptomen oder zum Beenden einer Quarantäne bleibt der Test auch kostenlos.

Kinder unter 12 Jahren können sich weiter kostenfrei testen lassen. Damit bleiben auch die Tests für Kinder in Kitas kostenfrei. Auch eine Testpflicht wird es weiterhin in rheinland-pfälzischen und baden-württembergischen Kitas nicht geben. Das Testangebot bleibt freiwillig. Keine Änderungen gibt es genauso bei Schulen. Um den Präsenzunterricht in den Schulen im Herbst und Winter abzusichern, stellen die Länder vorerst bis Jahresende weiterhin kostenlose Tests zur Verfügung.

Krankenhäuser und Pflegeheime sind weiterhin verpflichtet, kostenlose Tests für nicht geimpfte Besucherinnen und Besucher anzubieten. Aber es gibt Situationen, in denen auch Geimpfte einen Test vorzeigen müssen. Manche Pflegeeinrichtungen, Altenheime oder Behinderteneinrichtungen handhaben das zum Beispiel so. Und dieser Fall ist nicht geklärt, auch dieser Test wird erst einmal kosten. Welche Lösungen hier gefunden werden, ist offen.

Ebenfalls nicht betroffen von den Änderungen sind die Beschäftigten von Krankenhäusern und Pflegeheimen, die regelmäßig getestet werden müssen. Der Arbeitgeber trägt die Kosten für diese Tests.

Die Anbieter von Testzentren können die Preise selbst festlegen, deswegen sind sie auch unterschiedlich hoch. Bei der Drive-In-Teststelle der Johanniter in Trier wird ein Antigen-Schnelltest beispielsweise zwölf Euro kosten. Eine stichprobenartige Umfrage des SWR in Baden-Württemberg bei Betreibern von Testzentren hat eine Preisspanne zwischen 10 und 20 Euro ergeben. In Heilbronn kostet der Schnelltest bei einem privaten Anbieter beispielsweise 10 Euro. Ein Betreiber aus dem Raum Konstanz will 15 Euro pro Test verlangen.

In einzelnen Städten und Gemeinden sollen weiterhin kostenlose Corona-Schnelltests angeboten werden, beispielsweise in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen). Die Kosten werden dort von der Stadt übernommen.

Die Schnelltests können nach wie vor in Testzentren, Apotheken und Arztpraxen vorgenommen werden. Allerdings wird erwartet, dass einige Betreiber von Teststellen schließen werden. In Trier schließen beispielsweise sieben Testzentren des Dienstleisters NMM Solution. Eine Übersicht der Teststellen in RLP gibt es hier.

Als Test-Nachweis zugelassen sind auch weiterhin Selbsttests, die unter Aufsicht durchgeführt werden müssen. Einen solchen einzelnen Selbsttest bekommt man in Drogerien und Supermärkten inzwischen ab 80 Cent.

Arbeitgeber müssen weiterhin für ihre Beschäftigten, wenn die nicht im Homeoffice sind, zweimal die Woche eine kostenlose Testmöglichkeit anbieten.

Die Länder beschaffen und organisieren die Tests vor Ort und bauen dafür Testzentren auf oder aus. Für die Versorgung ihrer Einrichtungen wie Kitas und Schulen kommen die Länder auch auf. Wenn Unternehmen ihre Belegschaft oder der Einzelhandel und Restaurants ihre Kunden testen lassen wollen, kommen sie selber für die Kosten auf.

Der Bund übernimmt dagegen die Kosten für die Schnelltests, die individuell in Testzentren, Apotheken oder Praxen durchgeführt werden. Bestimmte Einrichtungen können schon seit längerer Zeit Antigen-Schnelltests selbst beschaffen, nutzen und mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abrechnen. Das sind zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Reha-Einrichtungen oder Tageskliniken.