Die Altstadt ist das Herz von Trier. Genau hier ereignet sich die schreckliche Tat: Ein Autofahrer fährt durch die Fußgängerzone und tötet mehrere Menschen. Eine Stadt steht unter Schock.

Am Tag nach der Amokfahrt in Trier hat an der Porta Nigra in Trier eine Gedenkfeier für die Opfer stattgefunden. Hunderte Menschen waren gekommen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) legte einen Kranz nieder. „Es ist ein furchtbares Ereignis hier in dieser schönen Stadt“, sagte Dreyer. Niemand habe sich vorstellen können, dass in Trier so etwas passiert. Was auch immer den Amokfahrer zu seiner Tat gebracht habe, „nichts, wirklich gar nichts, kann diese brutale und schreckliche Tat rechtfertigen“, sagte die Ministerpräsidentin, die selbst in Trier wohnt.

Eine Nacht hat nicht geholfen. Keiner von uns hat sich jemals vorstellen können, dass so etwas hier passieren könnte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

„Wir trauern mit den Angehörigen der Toten, und wir beten für die Verletzten“, sagte Dreyer. „Ein Leben lang werden sie die Folgen tragen müssen – dieser vier tödlichen Minuten“, so die Regierungschefin.

Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei der Gedenkveranstaltung

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte, seit dem Zweiten Weltkrieg sei in der Stadt so etwas Schreckliches nicht mehr passiert. Leibe appellierte an die Teilnehmer der Veranstaltung, die derzeit in der Stadt zu spürende Solidarität für die kommenden Wochen und Monate aufrecht zu erhalten.

Amokfahrt in Trier – Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Die Polizei spricht nach der Amokfahrt von fünf Toten. 14 Menschen wurden verletzt. Festgenommen wurde ein 51 Jahre alter Deutscher aus dem Kreis Trier-Saarburg. Das PS-starke Fahrzeug, so die Erkenntnisse der Polizei, soll in der Trierer Innenstadt von der Basilika über den Hauptmarkt bis zur Porta Nigra gerast sein. In der nahen Christophstraße sei der Wagen nach etwa 200 Metern von der Polizei gestoppt und der Fahrer überwältigt worden.

Porta Nigra wird zum Ort der Trauer

Leibe kündigte an, dass an der Porta Nigra, die seit 1800 Jahren in dieser Stadt steht, ein Trauerort einrichtet werde.

Man braucht einen Ort, wo man seine Blumen niederlegt. Man braucht einen Ort, an dem man an die Menschen denkt. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe im SWR

Diesen Ort hatten die Menschen am Abend nach der Amokfahrt schon selbst gewählt, um ihrer Trauer und der Soliarität mit den Familien der Opfern Ausdruck zu verleihen. An der Porta Nigra flackern seitdem große Kerzen und kleine Teelichter. Eine junge Frau sagte, sie wolle mit den Kerzen ihr Mitgefühl für die Betroffenen ausdrücken: „Es ist alles so schrecklich.“

„Ein für Trier schrecklicher Tag geht zu Ende“

Mit einem ökumenischen Gebet im Trierer Dom boten am Abend der Amokfahrt die beiden großen Kirchen Raum, der Fassungslosigkeit, Trauer und Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen. Das Gebet sollte ein Zeichen der Verbundenheit mit den Toten und Verletzten, den Angehörigen sowie den Einsatz- und Rettungskräften und allen anderen Betroffenen setzen. „Ein für Trier schrecklicher Tag geht zu Ende“, fasste Bischof Stephan Ackermann zusammen. „Ich bin zutiefst schockiert über die Amokfahrt, die quasi vor unserer Haustür passiert ist.“ Der Vorfall erschüttere.

Etwa 150 Menschen besuchten das Gebet. Auf den Treppen zum Altarraum stellten Besucher Kerzen auf, dazwischen ein Teddybär-Kuscheltier.

#triertrauert: Trauer im Netz

