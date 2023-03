Wer denkt, Schulhöfe sind dazu da, damit Schülerinnen und Schüler in der Pause rennen und spielen können, der kennt das Gynmasium in Schönau nicht.

Autos oder Kinder? Das kann schon mal die entscheidende Frage sein. Im Schwarzwaldstädtchen Schönau haben jedenfalls die Autos gewonnen. Stadt und Behörden haben dabei ganze Arbeit geleistet – eine schöne Geschichte der Kategorie „Realer Irrsinn“ in Deutschland.

Gymnasium Schönau: Straße führt mitten durch den Schulhof

Von Anfang an: Weil die Schülerzahlen am Schönauer Gymnasium in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind, war klar, dass der Schulhof vergrößert werden musste. Die Idee: Der Schulhof wird auf den gegenüberliegenden Rathausplatz ausgedehnt. Soweit so gut – nur: Zwischen diesen Schulhof-Bereichen verläuft eine Straße und durch die fahren Autos.

„Zäune sind nicht so meine Freunde“: Das sagt Schönau zum Zaun

Weil die Straße auch bleiben soll, hatte das Landratsamt die zündende Idee: Ein Zaun muss her zum Schutz der Schüler. Der Gemeinderat stimmte zu, der Zaun ist da – und alle sind entsetzt. Schüler, Lehrer, Eltern.

Ästhetisch würde ich das einfach mal „Augenkrebs“ nennen.

Die Schule sieht nicht mehr so schön aus, sieht aus wie ein Gefängnis, wie eine Baustelle.

Zäune sind nicht so meine Freunde.

Die Details zur Geschichte aus Schönau findet ihr bei SWR Aktuell:

Der Zaun muss weg! Protest auf Instagram THE GRÄNZZAUN

Nicht nur, dass der Zaun aus Sicht der Schülerinnen und Schüler alles andere als schön ist, sie können sich auch kaum bewegen. Nichts mehr spielen, rennen oder ein bisschen entspannen zwischen den Unterrichtsstunden. Eingezäunt wie eine Herde Schafe stehen sie in der Pause auf dem Schulhof.

Im Video der Landesschau Baden-Württemberg erklären sie, was sie von dem Zaun halten:

Eins ist klar für die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Schönau: Der Zaun muss weg – und die Straße mit den Autos am besten auch. Auf ihrem Instragram-Account THE GRÄNZZAUN posten sie dazu ziemlich kritische und ironische Beiträge. Unterstützung bekommen sie von der Bürgerinitiative Stadtraum-statt-Graenzzaun.de. Und sie wollen gegen diesen ganzen Irrsinn demonstrieren: am 13. März in Schönau.