Salmonellen ist sowas Typisches, was wir uns über Lebensmittel einfangen, wenn sie nicht richtig gekühlt sind, nicht hygienisch astrein sind. Rohes Hackfleisch, die Mayonnaise aus rohen Eiern oder Speiseeis und eben auch in Schokolade. Da reichen schon niedrige Keimzahlen aus, um eine Erkrankung auszulösen. Weil aus der Schokolade die Bakterien meistens lebend bis in den Darm kommen, kann der Magen nichts mehr abwehren.