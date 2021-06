Schon wieder gab es einen Badeunfall – diesmal in Mannheim. Ein achtjähriges Mädchen ist dort in einem Badesee ertrunken. Die DLRG warnt: Kinder auf keinen Fall unbeaufsichtigt ins Wasser lassen!

Es ist heiß draußen – und alle strömen zum kühlen Nass. Nicht nur die Schwimmbäder sind derzeit gut gefüllt, auch in Seen und Flüssen suchen die Menschen Abkühlung. Dabei begeben sie sich oft in Lebensgefahr. In den letzten Tagen sind in Deutschland mehrere Menschen bei Badenunfällen ums Leben gekommen. Aktuell ein achtjähriges Mädchen in Mannheim – es ist in einem Badesee ertrunken.

Für das Kind kam jede Hilfe zu spät

Die Mutter des Kindes hatte es zuvor als vermisst gemeldet, nachdem sie es längere Zeit nicht mehr gesehen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Rettungstaucher fand die Achtjährige demnach am späten Samstagabend unter der Wasseroberfläche des Sees. Sie starb wenig später in einer Klinik. Eine Reanimation blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen. Dazu soll das Kind auch obduziert werden

Nicht der erste tödliche Badeunfall

Erst am Freitagnachmittag hatte sich bei Willstätt im Ortenaukreis ein tödlicher Badeunfall ereignet. Dort ertrank ein 26-jähriger Mann. Laut Polizei war der 26-Jährige mit Freunden am Waldsee bei Hesselhurst unterwegs und sei beim Schwimmen untergegangen. Die Wiederbelebungsversuche kamen zu spät und der Mann starb in der Nacht im Krankenhaus. Und auch in Schutterwald und Freiburg starben in der vergangenen Woche Menschen bei Badeunfällen.

DLRG warnt: Baggerseen werden von vielen unterschätzt

Die DLRG warnt vor Gefahren beim Baden in Seen. Einsatzleiter Mirko Bahr sagte im SWR, viele Menschen unterschätzten die Gefahren nach wie vor. Oftmals spiele Alkohol eine Rolle. Auch seien viele Menschen nicht unbedingt die geübten Schwimmer. „Da werden Entfernungen falsch eingeschätzt und dann reichen die Kräfte nicht mehr aus, um ans Ufer zu kommen. Ein Badesee ist eben kein Schwimmbecken.“, so Bahr.

Kinder ertrinken innerhalb von Sekunden

Vor allem warnt die DLRG nachdrücklich davor, jüngere Kinder unbeaufsichtigt schwimmen zu lassen. „Kinder ertrinken in 30 bis 90 Sekunden“, so die Sprecherin der DLRG-Nordrhein, Maike Waschnewski. Kinderschwimmreifen oder Schwimmärmchen böten hier keine zuverlässige Hilfe.

Die Corona-Pandemie habe das Problem verschärft, sagte die Sprecherin. Viele Menschen, die jetzt ins Wasser gingen, hätten wegen der Lockdowns ein bis zwei Jahre das Schwimmen nicht mehr geübt.