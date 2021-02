Ein damals 12 Jahre alter Junge aus Schopfheim hat eine Nachricht auf einer Wand hinterlassen. Beim Renovieren stolperte Thomas Kaiser auf die geheime Botschaft – und fand den Mann, der die Nachricht hinterlassen hat.

Es klingt ein bisschen wie ein wahr gewordener Kindertraum: Eine geheime Botschaft auf der Wand weist den Weg zu einem riesigen Schatz. So ähnlich war das in Schopfheim-Langenau. Dort fand Thomas Kaiser beim Renovieren eine 40 Jahre alte Botschaft.

Allerdings führte die nicht zu einem unermesslich großen Goldschatz, sondern zu einem Schatz aus Fleisch und Blut: zum Verfasser der Nachricht. Vor fast 40 Jahren – am 12. Oktober 1981 – schrieb der damals 12-jährige Michael Sehringer die Nachricht an die Wand in seinem damaligen Wohnhaus.

Nachricht bei Facebook geteilt

„Sollte mich jemals jemand finden, so wisst ihr, dass hier Michael Sehringer wohnte. Dazu schrieb er sein Geburtsdatum – und auch Platzhalter für sein Sterbedatum ließ der Sechstklässler damals gleich an der Wand. Daneben verewigte Michael seine Lehrer auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium – und den Top-Hit aus der Zeit schrieb der Schüler damals auch gleich auf: „Kids in America“ von Kim Wilde.

Das machte Hausbesitzer Thomas neugierig, er wollte den Verfasser der Nachricht finden und teilte ein Foto davon bei Facebook. Eine alte Schulfreundin von Michael sah das Bild und kontaktierte ihren alten Klassenkameraden: „Sie schrieb ‚bist das du?‘ und ich hatte überall Gänsehaut“, erzählte Michael dem SWR.

Neue alte Freunde durch Facebook-Nachricht wiedergefunden

Und so zog die Nachricht auf Facebook ihre Kreise und sorgte nicht nur für Gänsehaut. Michael traf auch seine ehemalige Klassenkameradin wieder, die er 14 Jahre lang nicht mehr gesehen hatte. Und er traf sich auch gleich mit Hausbesitzer Thomas, dem er alte Fotos von seiner ehemaligen Wohnung mitbrachte.

„Das war schon lustig“, sagte Thomas dem SWR. Und dann mal Fotos zu sehen, wie alles um das Haus herum vor 40 Jahren ausgesehen habe, „das war schon anders“. Und wer weiß: Vielleicht entpuppt sich die neue Freundschaft zwischen Thomas und Michael in ein paar Jahren doch noch als Riesenschatz.