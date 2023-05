per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Wer braucht schon ein Eigenheim, wenn er oder sie auch eine ganze Insel haben kann? Vor der schottischen Küste wird gerade eine Insel angeboten – für lau sozusagen.

Gestiegene Zinsen, teure Baukosten, Handwerkermangel – für viele ist der Traum vom Eigenheim gerade eher ein Albtraum. Da kommt dieses Angebot vielleicht ganz recht.

Insel günstiger als ein Eigenheim

Vor der schottischen Küste wird gerade die Insel Barlocco zum Kauf angeboten. Die Privatinsel ist knapp 25 Hektar groß und für schlappe 150.000 Pfund zu haben. Das sind umgerechnet knapp 170.000 Euro. Dafür gibt es in Deutschland gerade einmal eine Dreizimmerwohnung, wenn überhaupt.

Barlocco Island liegt ungefähr zehn Kilometer von der nächstgrößeren Stadt Gatehouse of Fleet entfernt. Zur Hauptstadt Edinburgh sind es etwa 160 Kilometer. Bei Niedrigwasser ist Barlocco sogar zu Fuß zu erreichen, so die Galbraith Group, die die Insel in ihrem Exposé anbietet.

Kieselstrand, aber keine Gebäude auf Barlocco

Weiter schreibt der Anbieter, dass es einen kleinen Kieselstrand gibt, an dem man mit einem Boot anlegen und sogar schwimmen gehen kann. Für alle, die sich jetzt schon auf ihrer eigenen Insel sehen, kommt hier aber ein kleiner Haken. Es gibt keinerlei Gebäude auf der Insel und auch keine Strom- und Wasserversorgung. Lediglich ein Restwasserteich, der als Tränke für Nutzvieh dienen könnte, ist vorhanden.