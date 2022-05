Zum Einsatz in der Innenstadt in Bremerhaven haben wir eine erste Pressemitteilung veröffentlicht: https://t.co/avNKQaezus https://t.co/RFHm3rA1oa

Nach Angaben der Sprecherin war ein Täter nach ersten Informationen in die Schule gegangen und hatte dort mit einer Waffe geschossen. Um welche Art von Waffe es sich dabei handelte, war demnach noch unklar. Auf Twitter warnte die Polizei vor einem größeren Einsatz in der Bremerhavener Innenstadt und rief dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden. Details würden später veröffentlicht, hieß es.

11:01 Uhr

Ein Verletzter nach Schüssen an Schule in Bremerhaven

An einer Schule in Bremerhaven ist nach Polizeiangaben am Donnerstagvormittag ein Mensch durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Einsatzkräfte. Es liefen polizeiliche Maßnahmen, weitere Angaben zu Täter und Opfer gebe es noch nicht.