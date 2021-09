Im Mannheimer Stadtteil Waldhof sind mehrere Männer durch Schüsse verletzt worden. Erste Ermittlungen führen ins Rockermilieu.

Kurz vor Mitternacht sei es vor der Gaststätte im Mannheimer Stadtteil Waldhof zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen, teilt die Polizei am Samstag mit. Dann seien Schüsse gefallen. Sechs Männer wurden dabei verletzt. Sie seien deutscher Staatsangehörigkeit und im Alter zwischen 35 und 45 Jahren, so die Polizei. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken gebracht. Lebensgefahr bestehe jedoch bei keinem der Opfer.

Ermittlungen führen ins Rockermilieu

Womöglich weise die Tat einen Bezug zu einer Rockergruppe auf, teilte die Polizei weiter mit. Denn während der Tat habe vor dem Lokal ein für die Szene typisches Motorrad gestanden. Die Staatsanwaltschaft Mannheim sowie eine am Samstag gegründete Ermittlungsgruppe mit Namen „Jakob“ untersucht nun den Fall.

Der Tatort im Stadtteil Waldhof. PR-Video

Unbekannter flüchtet in dunklem Auto

Nach der Tat sei mindestens ein Unbekannter in einem dunklen Auto vom Tatort geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei zunächst jedoch erfolglos geblieben. Die Hintergründe der Tat seien noch unbekannt. Und auch, ob eine oder mehrere Personen die Schüsse abgegeben haben, werde noch ermittelt, wie ein Sprecher der Polizei sagte.