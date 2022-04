Schüsse auf Polizei in Boxberg: Täter offensichtlich in rechter Szene

Ein Mann verbarrikadiert sich in seinem Haus in Boxberg und schießt auf Polizisten. Was da im Main-Tauber-Kreis passiert ist, hat wohl einen politischen Hintergrund.