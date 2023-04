Im Raum Stuttgart hat es wieder Schüsse gegeben. In Asperg im Kreis Ludwigsburg läuft die Fahndung nach den Tätern. Steht die Tat im Zusammenhang mit anderen Fällen aus Göppingen und Zuffenhausen?

Nach den tödlichen Schüssen in Asperg im Kreis Ludwigsburg läuft die Fahndung nach dem oder den Tätern. Auch ein Hubschrauber ist in der Region im Einsatz. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten Zeugen Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Die hat auf einem Parkplatz zwei 18-Jährige gefunden – der eine tot, der andere schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Nach Angaben von Aspergs Bürgermeister Christian Eiberger (parteilos) steht die Bevölkerung der Stadt nach der Tat unter Schock. Er hoffe, dass die Polizei schnell Erfolg habe. Es sei wichtig, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder hergestellt werde, so der Bürgermeister.

Das ist eine neue Dimension von Gewalt, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Der Tatort ist mitten im Ort.

Schüsse in Plochingen – Ermittlungsgruppe der Polizei

Asperg liegt rund 20 Kilometer von Stuttgart entfernt. In den vergangenen Wochen hatte es in der Region um die Landeshauptstadt immer wieder Schüsse gegeben. Das Landeskriminalamt hat eine Ermittlungsgruppe gegründet. Außerdem wurde ein Hinweisportal eingerichtet, nachdem sich ähnliche Vorfälle in den vergangenen Wochen in der Region Stuttgart gehäuft hatten, zum Beispiel in Plochingen, Eislingen oder Zuffenhausen. Die gemeinsame Untersuchung soll helfen, Zusammenhänge zu erkennen.

Erst Anfang April war in Plochingen im Kreis Esslingen ein Wirt in einer Shisha-Bar angeschossen worden. SWR Aktuell hat darüber berichtet:

Am 25. Februar war ebenfalls in Plochingen ein anderer Gastwirt angeschossen worden, nachdem er das Lokal nachts mit anderen Gästen verlassen hatte. Der 66-jährige Mann war wohl aber eher ein Zufallsopfer, heißt es nach den Ermittlungen der Polizei.

Die Polizei prüfte damals auch einen Zusammenhang mit Schüssen auf eine 21-Jährige in der Nacht zuvor in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen). Sie war nachts aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen und dabei am Bein verletzt worden.

Razzien nach Schüssen in Zuffenhausen

In einem Restaurant im Stuttgart-Zuffenhausen war Ende März ein Mann von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden. Der oder die Täter gaben mehrere Schüsse vor einer Shisha-Bar ab. Allein in Zuffenhausen waren laut Polizei im Juli, im August und im Dezember Schüsse gefallen.