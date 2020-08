In Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland sind die Sommerferien zu Ende. Damit sind die Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht – die Frage ist nur wie lange.

Für 400.000 Schülerinnen und Schüler und 41.000 Lehrerinnen und Lehrer hat der Unterricht in Rheinland-Pfalz wieder begonnen. Im Moment sieht es in den Klassen aus wie vor der Corona-Krise: Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht im Klassenzimmer sind aufgehoben.

Für den rheinland-pfälzischen Landeselternsprecher Reiner Schladweiler ist unter diesen Umständen klar, dass einzelne Schulen wegen Corona-Fällen schon bald wieder geschlossen werden. Er hat, was die Hygieneregeln angeht, kein gutes Gefühl.

Schulen auf neue Schließungen schlecht vorbereitet

Schladweiler sagte im SWR, auf diesen Fall seien die Schulen auch weiter nicht gut vorbereitet. Einerseits sei noch nicht genug in Computer für das Home Schooling investiert worden und andererseits fehle auch Personal. Trotzdem habe er den Eindruck, dass sich die Politik im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten für eine technische Weiterentwicklung an den Schulen eingesetzt habe.

Eine gute Idee wäre es gewesen, die Klassen zum Schulstart noch weiter aufzuteilen: „Aber dann hätten wir nicht mehr den Regelstart gehabt, den wir ja alle wollten. Um das umzusetzen, fehlt uns auch wieder das Personal,“ sagte Schladweiler.

Corona-Situation Zeitbombe für Schulen

Die Corona-Situation werde es erforderlich machen, schon bald einzelne Schulen wieder zu schließen: „Sonst wäre es ein Wunder. Warum sollte es bei uns anders sein als in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder anderswo? Wir müssen uns dort ein Beispiel nehmen und etwas mehr reagieren, damit es nicht so extrem wird.“

Ist es also nur eine Frage von Tagen, bis die ersten Corona-Fälle dank fehlendem Abstand und ohne Masken auftreten? Die rheinland-Pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) setzt darauf, dass alle Beteiligten in der Schulgemeinschaft verantwortungsbewusst zusammenwirken, um genau das zu verhindern.

Dreyer und Hubig besuchen Schule in Budenheim

Hubig will zusammen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Budenheim bei Mainz eine Grund- und Realschule plus besuchen. Dabei wollen sich die Politikerinnen einen Eindruck vom ersten Schultag machen.

Rheinland-Pfalz arbeitet zum neuen Schuljahr mit drei Szenarien. Szenario 1: Der Regelunterricht läuft ganz normal – vorausgesetzt, die Corona-Fälle nehmen nicht deutlich zu. Sollte das der Fall sein, greift Szenario 2. Dann soll wieder abwechselnd im Präsenz- und Fernunterricht gelernt werden. Das dritte Szenario für den Fall eines größeren Ausbruchs sind zeitweise Schulschließungen.

Hubig verteidigt Schulen und Politik

Im SWR hat Hubig Schulen und Politik gegen Kritik an den Vorbereitungen auf das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen verteidigt. Sämtliche Hygienepläne seien rechtzeitig fertig geworden, sagte die Vorsitzende der Bildungsministerkonferenz.

Die Digitalisierung werde bundesweit „mit Hochdruck“ vorangetrieben. Alle Länder lägen „auf einer Linie“. Statt starrer Vorgaben brauche es aber Regeln, die den Umgang mit der Infektionssituation vor Ort flexibel zuließen, sagte Hubig.

Lehrergewerkschaften sehen Pläne kritisch

Vor allem die Lehrergewerkschaften können mit den Plänen der Landesregierung nicht viel anfangen. Der Philologenverband Rheinland-Pfalz forderte die Einrichtung von kleineren Lerngruppen mit der Einhaltung von Abstandsregel und Maskenpflicht auch im Unterricht.

Der stellvertretende Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Oliver Pick, ist der Meinung, dass Fernunterricht nur eine Frage der Zeit ist: „Die Infektionszahlen der letzten Tage und Wochen stimmen uns nicht gerade optimistisch, dass ein Regelbetrieb an unseren Schulen gelingen kann.“

Kinderschutzbund für Regelbetrieb

Der Kinderschutzbund Rheinland-Pfalz dagegen findet den Regelbetrieb in den Schulen wichtig – „trotz eines bangen Blicks auf die steigenden Infektionszahlen“. Das habe auch einen guten Grund: „Aktuelle Forschungen und Umfragen belegen, wie wichtig Schule als Ort des sozialen Miteinanders ist und vor allem für Kinder aus konfliktbehafteten Familien oft die einzige Zeit mit positiven Erfahrungen.“

In Hessen beginnt die Schule auch ohne Maskenpflicht im Klassenzimmer.

Keine Maskenpflicht in hessischen Klassenzimmern

Auch in Hessen ist der Unterricht am Montagmorgen ohne Maskenpflicht in den Klassenzimmern losgegangen. Allerdings müssen Schülerinnen und Schüler generell auf dem Schulgelände bis zum Betreten des Klassenraums einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Ebenso im Saarland ist eine Mund-Nasen-Bedeckung nur auf Fluren und Gängen sowie in den Toilettenräumen der Schulgebäude Pflicht.