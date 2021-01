Der Schulstart nach den Weihnachtsferien ist in Baden-Württemberg ziemlich schiefgelaufen. Wegen Corona sollte es digitalen Fernunterricht geben — die Online-Lernplattform Moodle hatte aber immer wieder Aussetzer.

Baden-Württemberg setzt in der Corona-Pandemie zur Zeit in den meisten Fällen auf Homeschooling statt auf Präsenzunterricht. Das Land nutzt dafür unter anderem die Lernplattform Moodle. Bei dieser gab es am Montag zum Schulstart nach den Weihnachtsferien aber Störungen.

Auf der Internetplattform netzwelt.de, die solche Meldungen sammelt, waren bundesweit nur vereinzelte Störungen verzeichnet, Baden-Württemberg jedoch komplett als rote Zone markiert. Im Netz berichteten zahlreiche Nutzer von Problemen. So funktionierte entweder der Login nicht oder die Seite wurde nicht oder nur unvollständig geladen.

Schulstart im Lockdown misslungen? Kultusministerin Eisenmann widerspricht

Moodle: Kultusministerium arbeitet an Problemlösung

Das baden-württembergische Kultusministerium teilte am Mittag in einer Pressemitteilung mit, dass es an 200 Schulen in Baden-Württemberg zu Problemen mit der Lernplattform gekommen sei. Man habe das Überlastungsproblem umgehend angepackt und weitere Rechenkapazitäten hinzugezogen. Die Probleme sollten im Laufe des Tages behoben werden. Bei der überwiegenden Mehrheit der 4.500 Schulen im Land funktioniere Moodle jedoch störungsfrei, hieß es. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wollte sich auf SWR-Anfrage nicht äußern.

200 #Schulen in #BaWue hatten heute Morgen Probleme mit #moodle. Daran arbeiten wir und @belwue mit Hochdruck. In weiten Teilen und bei der überwiegenden Mehrheit der 4.500 Schulen funktioniert moodle jedoch störungsfrei. Weitere Infos👉https://t.co/pbWsiLaFQ4 #twlz Kultusministerium BW, Twitter, 11.1.2021, 11:51 Uhr

Homeschooling: Kritik von Eltern und Lehrern

Der Landeselternbeirat bestätige, dass sich das System im Laufe des Vormittags stabilisiert habe. Die Probleme seien aber zu erwarten gewesen. Heute sei offenbar geworden, dass das Kultusministerium weder in den Sommer-, noch in den Herbst- oder Weihnachtsferien nachjustiert habe, kritisierten die Elternvertreter.

Auch für die Lehrergewerkschaft GEW ist die technische Panne ein weiterer Beleg dafür, dass Baden-Württemberg hinterherhinke. Das Kultusministerium habe seine Hausaufgaben nicht gemacht und die Schulen nicht gut genug auf den Online-Unterricht vorbereitet, sagte ein Gewerkschaftssprecher dem SWR.

Über die Kritik an der Landesregierung berichtet Redakteurin Filiz Kükrekol im Audio:

Probleme beim Online-Unterricht in BW: Kritik am Kultusministerium Dauer 1:08 min

Beschwerden in NRW — Probleme in Rheinland-Pfalz

Auch in Nordrhein-Westfalen haben sich Schüler und Eltern über Störungen bei der Lernplattform Moodle beschwert. Kultusministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte aber, ihr seien keine Probleme bekannt. Viele Schulen hätten außerdem andere Systeme, auf die das Ministerium keinen Einfluss habe.

Zum Jahresanfang gab es in Rheinland-Pfalz ähnliche Probleme mit der Lernplattform wie jetzt in Baden-Württemberg. Die dortige Landesregierung nannte damals einen Hackerangriff als Ursache für die Störungen.