Baden-Württemberg plant nach den Sommerferien wieder regulären Unterricht. Abstandsregeln innerhalb von Klassen und Lerngruppen sollen dann nicht mehr gelten — wenn es keine neue Corona-Infektionswelle gibt.

Nach den Sommerferien soll sich an Schulen in Baden-Württemberg wieder einiges ändern. Dann sollen die Abstandsregeln auch an weiterführenden Schulen wegfallen. Bisher gilt das nur für Kitas und Grundschulen.

Der Unterricht soll sich aber soweit möglich, auf die regulären Klassen oder Lerngruppen beschränken. Für ältere Schüler könnte es zudem eine Maskenpflicht im Schulgebäude geben — allerdings nicht im Unterricht.

„Wir streben so viel Präsenz an wie möglich“ BW-Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU)

BW: Abschlussprüfungen 2021 werden verschoben

Die Pläne von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sehen außerdem vor, dass mehrtägige außerschulische Veranstaltungen noch nicht erlaubt werden. Die Abschlussprüfungen im nächsten Schuljahr sollen um drei bis vier Wochen nach hinten verschoben werden.

Die neue Regeln könne aber nur unter einer Voraussetzung nach den Sommerferien auch wirklich in Kraft treten: Es darf keine zweite Welle von Corona-Infektionen geben.

Corona: Notbetrieb an Schulen seit Juni

Kultusministerin Eisenmann zeigte sich auch zuversichtlich, was die Personallage an den Schulen im nächsten Schuljahr angeht. Seit Einführung der Attestpflicht würden wieder mehr Lehrer am Präsenzunterricht teilnehmen.

Mitte März hatten die Schulen in Baden-Württemberg wegen des Coronavirus komplett geschlossen. Seit 15. Juni gab es an allen Schulen Unterricht im Schichtbetrieb — im Wechsel mit Fernunterricht und mit einem abgespeckten Stundenplan.

An Grundschulen und Kitas gibt es seit Ende Juni wieder in eine Art Regelbetrieb ohne Abstandsgebot.