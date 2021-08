auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Die integrative Erich-Kästner-Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde von der Flut überrollt. Kinder und Lehrkräfte stehen Montag nun vor einer riesen Herausforderung – nichts ist mehr so wie es war. Nicht daheim, nicht in der Schule. Was erwartet die Kinder?