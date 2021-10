Die neue Corona-Verordnung ist veröffentlicht: Wer in der Schule nur auf seinem Platz sitzt, braucht dort keine Maske mehr zu tragen. Beim Herumlaufen dagegen heißt es: Maske auf.

Trotz zahlreicher Corona-Fälle bei Kindern und Jugendlichen hält Baden-Württemberg an den Lockerungen der Maskenpflicht in Schulen ab Montag fest. Noch am Samstag wurde die aktualisierte Corona-Verordnung für Schulen auf der Internetseite des baden-württembergischen Kultusministeriums notverkündet.

So sehen die Regeln ab jetzt aus:

Die Maskenpflicht am Platz entfällt. Das gilt nicht nur beim Sitzen, sondern auch beim Stehen, falls man sich nicht durch den Raum bewegt. Laufen Schülerinnen und Schüler durchs Klassenzimmer oder zur Tafel oder auf den Gang und durch die Schule, dann gilt: Maske auf. Personen die nicht zur Schule gehören, müssen dort generell und überall eine Maske tragen.

Beim Singen gilt übrigens: Keine Maske solange man mindestens zwei Meter Abstand halten kann. Ist dafür nicht genug Platz, muss sie getragen werden.

BW: Strengere Testpflicht für bestimmte ungeimpfte Arbeitnehmer

Lehrerinnen und Lehrer können im Unterricht die Maske absetzen. Aber nur, wenn sie beispielsweise am Pult oder an der Tafel den Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. Außerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräume bleibt auch für sie die Maskenpflicht unverändert. Sie gilt also beispielsweise auch im Lehrerzimmer.

Schülerinnen und Schüler an Grundschulen müssen im Klassenzimmer überhaupt keine Masken mehr tragen – auch nicht, wenn sie herumlaufen. Gleiches gilt auch an Sonderpädagogischen Schulen und Förderschulen.

Das passiert, wenn in Baden-Württemberg die sogenannte „Alarmstufe“ ausgerufen wird. Also wenn im ganzen Bundesland 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder acht von 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden sind.

Die Maskenpflicht wird außerdem dann wieder eingeführt, wenn in der Klasse eine Infektion auftritt. Dann gilt für die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrkräfte dieser Klasse eine Maskenpflicht im Klassenzimmer für die Dauer von fünf Schultagen.

Nach wie vor gilt an Schulen ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen, nicht geimpft oder genesen sind.

Ungeimpfte Kinder und Jugendliche müssen bis Weihnachten dreimal die Woche einen Corona-Schnelltest machen. Bei PCR-Tests reichen zwei pro Woche. Die Regel gilt nicht für Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte Lehrer und Beschäftigte in Schulen und Kitas müssen bis dahin weiterhin täglich getestet werden. Tritt in einer Schulklasse ein Corona-Fall auf, sollen sich alle Schülerinnen und Schüler fünf Tage lang täglich testen. Das alles gilt auch bei außerschulischen Veranstaltungen wie Klassenfahrten.