In Rheinland-Pfalz öffnen an diesem Montag wieder die ersten Schulen. Die Zwangspause wegen der Ausbreitung des Coronavirus soll in den kommenden Wochen schrittweise enden.

An diesem Montag gehen in fast allen Bundesländern Abiturientinnen und Abiturienten sowie Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen wieder in die Schule, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Auch in Rheinland-Pfalz geht die Schule langsam wieder los.

In einigen Ländern, wie im bevölkerungsstarken Nordrhein-Westfalen, läuft der Schulbetrieb unter strengen Schutzauflagen schon seit einer Woche. Nun schließen sich Berufsschülerinnen und -schüler und Realschul-Abschlussklassen an. Für Grundschulkinder soll der Unterricht erst am 4. Mai wieder beginnen.

Orientierung an Rheinland-Pfalz?

Wie genau Unterricht und Zusammentreffen vieler Schülerinnen und Schüler ablaufen sollen, darüber berät die Kultusministerkonferenz am heutigen Nachmittag in einer Schalte. Experten erwarten, dass sie sich dabei eng am „Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ orientieren. Dieser sieht unter anderem vor, dass es erst mal keinen Sportunterricht gibt, Schülerinnen und Schüler gestaffelt in die Pause gehen und Oberflächen sowie Türklinken regelmäßig gereinigt werden sollen.

In Baden-Württemberg sollen die Schulen ab nächster Woche schrittweise wieder öffnen.