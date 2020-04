Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert als Lehre aus der Corona-Krise einen weltweit verschärften Natur- und Artenschutz. Das könne die Menschen langfristig vor weiteren Pandemien schützen, so die Ministerin.

Am Donnerstag in Berlin ging Bundesumweltministerin Schulze so weit, den Natur- und Artenschutz als eine Art Lebensversicherung zu bezeichnen. Schon jetzt kämen etwa 70 Prozent der Infektionserreger aus dem Tierreich. Darunter seien Ebola, HIV (Aids), Mers und Sars. Auch der Covid-19-Erreger wird auf Wildtiere zurückgeführt.

„Tiere und Menschen in unnatürlicher Enge zusammen“

Umwelt- und Artenschutz kann zwar nicht verhindern, dass solche Viren im Tierreich überhaupt entstehen, das Problem liege im Kontakt mit dem Menschen. Denn der Lebensraum der Tiere werde zunehmend eingeengt. Dadurch entstehe eine unnatürliche Enge zwischen Menschen und Tieren.

Außerdem gebe es Überschneidungen zwischen Tierwelt und Menschen laut Schulze auf Wildtiermärkte, wie es sie zum Beispiel in China gegeben habe. Deshalb sei es gut, dass China diese Märkte mittlerweile geschlossen habe. Die Verwaltung der Metropole Shenzhen verbot unterdessen auch den Verzehr von Hunden und Katzen.

Was haben Wildtiermärkte mit dem Coronavirus zu tun?

Der Ursprung des Coronavirus wird in einem Tiermarkt in der Millionenmetropole Wuhan vermutet, auf dem auch Wildtiere verkauft worden sein sollen. Verwandte Viren wurden in Fledermäusen der Region gefunden. China hatte bereits Ende Februar den Handel und Konsum von Wildtieren verboten.

Schulze sagte, zwar sei jetzt die Zeit für eine akute Krisenbekämpfung, aber danach sollte man die Probleme besser verstanden haben, um vorbeugen zu können. Der Natur- und Artenschutz sei daher zentral.

Je mehr der Mensch die Natur zerstört, desto größer ist das Risiko, dass das Virus überspringt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD)

Deshalb müsse es ein „weltweites Stoppschild gegen diesen Artenschwund“ geben, so Schulze weiter.

Was sagen Virologen dazu?

Virologen bestätigen diese Theorie: Sandra Junglen, Virologin an der Berliner Klinik Charité, wies etwa daraufhin, dass etwa bei der Abholzung des Regenwaldes dort lebenden Arten verschwänden. Sie würden durch besonders anpassungsfähige Lebewesen ersetzt, die meist auch besonders anpassungsfähige Viren in sich trügen. Diese Generalisten auf landwirtschaftlichen Flächen führten dann dazu, dass die Viren auf Menschen überspringen konnten.

Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung schloss weitere gefährliche Seuchen wie Covid-19 nicht aus. Er sagte: „Wir werden mehr dieser Pandemien haben, wenn wir nicht gegensteuern.“