Drei tote Seniorinnen, alle aus Schwäbisch Hall, alle Opfer von Gewalt. Jetzt eine Festnahme. War es eine Mordserie?

Der gewaltsame Tod mehrerer Seniorinnen hat die Menschen in der Region Schwäbisch Hall verunsichert. Nun scheint den Ermittlern ein Fahndungserfolg gelungen zu sein: Ein 31-jähriger Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, mehrere Rentnerinnen getötet zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft hatte sich am Mittag in einer Pressekonferenz zu den Ermittlungen geäußert.

Am Ende habe die Summe der Puzzleteile aus DNA-Spuren, Phantombild und Hinweisen zu dem Mann geführt,

Diese drei ungeklärten Fälle von toten Seniorinnen gab es:

Der jüngste Fall ereignete sich vergangene Woche Ende Januar. Da wurde eine 89 Jahre alte Frau in Michelbach an der Bilz tot in ihrer Wohnung gefunden.

Im Dezember starb eine 77-Jährige. Die Leiche der Frau war in Schwäbisch Hall in ihrer Wohnung entdeckt worden.

Bei beiden Fällen ging die Polizei davon aus, dass die Frauen getötet wurden. Im Dezember-Fall soll der Festgenommene sein Opfer aus Habgier umgebracht haben, weil ihm Geld gefehlt habe.

Das ist der aktuelle Stand der Sonderkommission

Ob es zum dritten und ältesten Fall einen Zusammenhang gibt, prüft die Polizei aktuell: Im Oktober 2020 wurde die Leiche einer 94-jährige Seniorin in Schwäbisch Hall ganz in der Nähe der Wohnung der toten 77-Jährigen gefunden. Auch hier ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsakte zunächst aber geschlossen, weil es keine weiteren Erkenntnisse gab.