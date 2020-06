Diese Geschichte lässt einen fassungslos zurück: Ein Schwimmlehrer aus Baden-Württemberg soll mehrere seiner Schülerinnen sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von über 100 Fällen.

Der beschuldigte Mann ist 33 Jahre alt. Er war freiberuflich als Schwimmlehrer in mehreren Schwimmbädern im Raum Baden-Baden, Rastatt, Lörrach und Achern unterwegs. Dabei soll er sich an 40 Mädchen vergangen haben.

Vorwurf: 136-facher Missbrauch

Seine Handlungen habe der Schwimmlehrer teilweise sogar mit einer Unterwasserkamera gefilmt, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft. Insgesamt wirft sie ihm nach Abschluss der Ermittlungen Missbrauch in 136 Fällen vor, in fünf Fällen schweren Missbrauch – also Vergewaltigungen.

Der Mann war vor gut einem halben Jahr wegen zunächst sechs Fällen festgenommen worden. Der Missbrauch soll zwischen Oktober 2015 und bis kurz vor der Festnahme im September 2017 passiert sein. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Eltern hatten ihn angezeigt, danach wurde bei ihm sichergestelltes Videomaterial ausgewertet.

Opfern mit dem Tod gedroht?

Mindestens zwei Opfer habe der Mann massiv eingeschüchtert. „Er hat gedroht, dass er sie umbringt“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

37 Mädchen wurden in Anwesenheit ihrer Eltern befragt. In weiteren drei Fällen steht die Identität der Kinder noch nicht fest. Der Schwimmlehrer selbst hat laut Staatsanwaltschaft bisher nicht gestanden. Erst habe er die Vorwürfe abgestritten, nun schweigt er.

Die Staatsanwälte in Baden-Baden erwarten, dass die Behörde noch in der ersten Aprilhälfte Anklage gegen ihn erhebt. Zu dem Missbrauch kommen die Vorwürfe kinderpornografisches Material hergestellt und Opfer genötigt zu haben.