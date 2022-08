Nach vielen Missbrauchsvorwürfen gegen Spieler der englischen Spitzenliga gibt es nun Konsequenzen. Jetzt gibt es Nachhilfe im Fach: Konsens in sexuellen Beziehungen.

Um Profi-Kicker zu sein, reicht es nicht mehr einfach, gut Fußball spielen zu können: Offenbar haben die Spieler in der Premier League ein Problem „ja“ und „nein“ zu unterscheiden. In der nächsten Saison stehen verpflichtende Schulungen auf dem Plan, damit die Spieler lernen, was sexueller Konsens ist – also wann Sex einvernehmlich ist und wann nicht.

Exclusive: All Premier League players to receive mandatory sexual consent training reports @ben_rumsby https://t.co/xBxUR9ETSO

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr kostenfrei erreichbar: Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Telefonnummer 08000 116 016, per E-Mail oder Online-Chat können sich Betroffene anonym und vertraulich beraten lassen. Auch bei Gewalt in der Prostitution sowie in Fällen von Menschenhandel und Zwangsprostitution helfen qualifizierte Beraterinnen weiter. Gespräche können dabei in 17 Sprachen übersetzt werden. Das Angebot gilt auch für Angehörige, Freunde sowie Fachkräfte.

➡️ Vergewaltigungen und Morddrohungen?

Die zwei wohl berühmtesten Fälle betreffen Mason Greenwood und Benjamin Mendy.

Greenwood, Profi von Manchester United, war im Januar wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Morddrohungen festgenommen worden. Nach vier Tagen in Gewahrsam kam er gegen Kaution frei. Der französische Weltmeister Benjamin Mendy von Manchester City hatte wegen des Verdachts mehrfacher Sexualverbrechen in Untersuchungshaft gesessen. Die Prozesse laufen noch.

➡️ Disziplinarverfahren drohen

Bei den Mannschaften der U14 bis U23 waren solche Schulungen schon vorgeschrieben. Jetzt auch bei den älteren Kickern. Falls sich ein Verein nicht daran halten sollte, drohen Disziplinarverfahren.