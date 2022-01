Hatten zwei Menschen Sex im Polizeirevier? Ein Video sorgt für Spekulationen. Die Polizei ermittelt.

Das Video wird auf WhatsApp zigfach weitergeleitet. Die Stuttgarter Polizei hat jetzt klargestellt: Niemand hatte Sex im Revier!

Was ist auf dem Video zu sehen?

Das Video zeigt zwei junge Menschen im zweiten Stock, die sich gerade vergnügen. Gefilmt wurde es offenbar vom gegenüber liegenden Cloud-7-Hochhaus, durch das Schlafzimmerfenster. Unten an der Straße gehen wohl zwei Polizisten zum Dienst im Revier an der Wolframstraße. Auf dem ersten Blick, sieht es so aus, als ob das Bett im Polizeirevier steht.

Die Polizei stellt alles klar

Die Polizei schreibt in einer Pressemitteilung: „ Bei dem Video wurde von außen in eine Privatwohnung gefilmt, die sich in einem an das Polizeirevier angrenzenden Gebäudeteil befindet. Die Privatwohnung hat keinen Zugang zum Polizeirevier. “

Jetzt ermittelt die Polizei, ob die Verbreitung des Videos strafbar ist. Denn damit würden persönliche Lebensbereiche verletzt.