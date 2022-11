Siegburg: Amokalarm an Realschule und verdächtiger Gegenstand an Berufskolleg

bei Facebook teilen

bei Twitter teilen

mit Whatsapp teilen

in Pocket speichern

per E-Mail teilen

Schock in Siegburg: An einer Realschule wurde am Mittwochmorgen Amokalarm ausgelöst. An einem Berufskolleg wurde zudem ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Was war da los?

Nach Zeugenaussagen soll ein Unbekannter mit einer Langwaffe in die Luft geschossen haben. Beamte haben auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldt-Realschule Reste von Feuerwerkskörpern und Munition gefunden. Um kurz vor 15 Uhr waren die Durchsuchungsmaßnahmen an der Schule nach Polizeiangaben abgeschlossen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Aktueller #Einsatz #Siegburg #Gefahrenlage Der Polizei liegen Informationen vor, dass im Bereich der Alexander-von-Humboldt-Realschule angeblich eine Person mit einer Schusswaffe gesehen worden sein soll. Angeblich habe es auch Knallgeräusche gegeben. https://t.co/YFTgxvUX52 Die Polizei hat zwei Verdächtige gestellt, auf die die Personenbeschreibung der Zeugen passe. Von einer Festnahme könne man noch nicht sprechen. Es wurden mehrere Personen angetroffen, auf die die Täterbeschreibung passt. Sie werden zurzeit von uns überprüft. Das ist die Schule, an der der Amokalarm ausgelöst worden war. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Henning Kaiser Bahnhof Siegburg geräumt, Zugverkehr eingestellt Später war im Bereich eines Berufskollegs, das etwa zwei Kilometer entfernt von der Realschule liegt, unter einem Fahrzeug ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Das twitterte die Polizei am frühen Nachmittag. Der Bereich rund 400 Meter um den Fundort wurde abgesperrt. Ein Entschärfer des LKA untersuchte das Objekt, einen Rucksack. „ Die Untersuchung des verdächtigen Gegenstandes verlief negativ. Die polizeilichen Absperrungen werden schrittweise aufgehoben “, hieß es von der Kölner Polizei am frühen Abend. Der Bahnhof Siegburg war stundenlang gesperrt und der Zugverkehr eingestellt worden. Polizeiliche Ermittlung in #Siegburg/Bonn. Der Bahnhof ist gesperrt. Fernzüge auf der Schnellfahrstrecke #Köln – #Frankfurt müssen weiträumig umgeleitet werden. Die Halte #Siegburg/Bonn, #Montabaur und #LimburgSüd entfallen. Es kommt zu Verspätungen. Johannes Duchrow berichtete über die Polizeieinsätze an Siegburger Schulen: Nachrichten 9.11.2022 Mehrere Polizeieinsätze an Siegburger Schulen Dauer 0:48 min Johannes Duchrow berichtet.