Nach der Silvesternacht fällt die erste Bilanz der Polizei gemischt aus. Hier gibts die guten und schlechten Nachrichten aus der Nacht.

Erstmals seit 2019 haben die Menschen in Deutschland wieder weitgehend ohne pandemiebedingte Einschränkungen Silvester gefeiert. In Baden-Württemberg blieb es laut Angaben der meisten Polizeipräsidien in der Nacht zum Sonntag überwiegend friedlich. Allerdings gab es nach Angaben der Stuttgarter Feuerwehr 72 Brandeinsätze. Auch in Rheinland-Pfalz hat es wegen Feuerwerkskörpern an einigen Stellen gebrannt.

Hochhausbrand wohl durch Rakete

In Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat vermutlich eine Silvesterrakete einen Brand in einem Hochhaus verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fing dabei ein Balkon im 12. Stockwerk des Gebäudes Feuer, nachdem die Rakete wohl die Möbel entzündet hatte.

Polizei in Rheinland-Pfalz zieht positive Bilanz

In Rheinland-Pfalz verlief die Silvesternacht nach Einschätzung der Polizei überwiegend friedlich und ohne herausragende Vorkommnisse. Das teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Neujahrsmorgen mit.

Mainzer Silvester-Tradition: Abschwimmen im Rhein

Mehr als 200 Unerschrockene sind an Silvester in Mainz in den Rhein gesprungen. Das traditionelle „ Abschwimmen “ der Feuerwehr fand zum 50. Mal statt.

Das Abschwimmen zeigt eine besondere Aufgabe der Feuerwehr: die Wasserrettung. Die Aktion soll nach Angaben der Veranstalter aber auch darauf hinweisen, „ dass die Feuerwehr gemeinsam mit Polizei, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr für die Bürger:innen der Stadt da ist “.

Wärmstes Silvester seit Aufzeichnungsbeginn

Polizei Berlin twittert über ihre Einsätze

Aus Berlin wurden deutlich mehr Einsätze gemeldet als in den vergangenen beiden Jahren – unter anderem wegen Schlägereien, Bränden und Böllerwürfen. So wurden beispielsweise beim Löschen eines brennenden Autos die Polizisten und Feuerwehrleute „massiv mit Böllern angegriffen“, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Im Stadtteil Lichtenrade versuchten laut Polizei 60 bis 80 Menschen, ein Fahrzeug mit Feuerwerk anzuzünden. Ebenfalls in der Hauptstadt wurden die Scheiben eines Ladens „weggeböllert“. „ Unsere Kolleg. kamen schnell und wurden dann sprichwörtlich unter Beschuss genommen “, twitterte die Polizei. Ein Beamter habe Verletzungen erlitten.

In einem Ladengeschäft in der #Gropiusstadt wurden die Scheiben "weggeböllert", ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt. Unsere Kolleg. kamen schnell und wurden dann sprichwörtlich unter Beschuss genommen. Ein Kollege erlitt Verletzungen durch auf ihn geworfene Böller. #welcome110

„ Die Berliner Feuerwehr zeigt sich sehr schockiert über Ausmaß der Einsätze “, so Jaqueline Piwon, RBB, im Video zu den Rettungseinsätzen der Feuerwehr.

Niederbayern: Mit Blaulicht ins Krankenhaus

Eine hochschwangere Frau und ihr Mann haben es an Silvester mithilfe der Polizei in Niederbayern gerade noch rechtzeitig in den Kreißsaal geschafft. Beamte bemerkten kurz vor Mitternacht in Deggendorf ein Auto, das mit Warnblinklicht durch die Fußgängerzone fuhr, wie die Polizei an Neujahr mitteilte. Die Polizisten stoppten das Auto. Der Fahrer erklärte, dass er seine hochschwangere Frau in die Klinik bringen müsse. Die Beamten eskortierten den Wagen mit Blaulicht und Martinshorn bis ins Krankenhaus.

Noch in der Nacht habe sich der Vater bei der Polizei gemeldet und bedankt: Mutter und Kind seien wohlauf.

17-Jähriger stirbt in Leipzig

In Leipzig wurde ein 17-Jähriger beim Einsatz von Pyrotechnik so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Der junge Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Leipziger Polizei mit. Ein Fremdverschulden sei in dem Fall bislang auszuschließen.