Der ehemalige Ministerpräsident Italiens, Silvio Berlusconi, ist nach einer Leukämie-Erkrankung am Montag in Mailand verstorben. Wir berichten über seinen Tod und zeigen euch in Bildern eine Rückschau auf sein Leben.