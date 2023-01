Live-Interviews sind immer wieder überraschend. Vor allem wenn simultan übersetzt werden muss und ein Wort zwei Bedeutungen hat.

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin fehlen nur noch zwei Siege, um den Allzeit-Rekord der schwedischen Alpin-Legende Ingemar Stenmark zu brechen. Doch nachdem die 27-jährige Amerikanerin am Mittwoch den zweiten Riesenslalom gewann und erstmal ihren 84. Weltcupsieg feierte, kam es im Interview danach zu einem Übersetzungsfehler.

Im englischen Original sagt Shiffrin „ I'm kind of in an unfortunate time of my monthly cycle “. Der Simultanübersetzer des Österreichischen Rundfunks zitiert sie mit den Worten: „ Es ist sehr anstrengend. Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache. “ Dabei wurde montly cycle mit montatlichem Radfahren übersetzt und nicht mit Monatszyklus.

Auf deutsch übersetzt hätte Shiffrin so zitiert werden müssen:

Ich bin irgendwie in einer unglücklichen Phase meines Monatszyklus.

Zuvor wurde Shiffrin gefragt, ob sie die Energie dafür aufbringen könne, den Rekord zu brechen. Die ORF-Reporterin reagiert auf die Antwort mit großem Verständnis und sagt, das könne sie vollkommen verstehen.

Nach Übersetzungsfehler viele Reaktionen auf Twitter

Die Reaktionen auf Twitter ließen nach dem Übersetzungsfehler nicht lange auf sich warten. Von humorvollen Reaktionen bis scharfer Kritik war alles dabei.

Twitter-User Martin witzelt: „ Now he has the salad. “ und bezieht sich damit auf die deutsche Redewendung „ Jetzt hat er [der Übersetzer] den Salat. “

@L4ndvogt Now he has the salad.

Ein anderer User stellt sich eine lustige Unterhaltung zwischen einer menstruierenden Person und ihrem Partner vor.

„ - Schatz, ich hab meine Tage.

- Okay, vergiss den Helm nicht. “

@L4ndvogt - Schatz, ich hab meine Tage. - Okay, vergiss den Helm nicht.

@L4ndvogt Ja, mein monatliches Rad ist auch immer soo anstrengend. Farbe natürlich rot.

Twitter-User @HadaDad9 erinnert an die „ Nasa-Männer, die damals eine Astronautin fragten, ob 100 Tampons für eine Woche Aufenthalt im All reichen. “

@L4ndvogt Jetzt kommt sie nicht einmal zum monatlichen Radfahren. Erinnert mich an die NASA-Männer, die damals eine Astronautin fragten, ob 100 Tampons für eine Woche Aufenthalt im All reichen.

Menstruationszyklus im Leistungssport ein Tabu-Thema?

Der Menstruationszyklus einer Frau wird in der Öffentlichkeit oft tabuisiert. Dass eine Leistungssportlerin ihre Periode selbst thematisiert, könnte auf Grund der Live-Situation für den männlichen Übersetzer überraschend gekommen sein. @BrixTheGood twittert, wenn es absichtlich war, sei es eine sehr frauenfeindliche Übersetzung.

@L4ndvogt Eigentlich ist es eine völlig falsche, und wenn absichtlich, eine sehr misogyne Übersetzung und eine Nichtachtung der Diversität von Frauen. Männer halt. Die fürchten sich vor der Vagina, aus der sie gerutscht sind. Und vor Vaginalblut. Wir haben noch viel zu tun, Mädels.

Twitter-Userin @NicolaWerdenigg schreibt: „ Für einen österreichischen Sportreporter, ist die Möglichkeit, dass eine Athletin über ihren Zyklus öffentlich spricht, wohl auch 2023 noch undenkbar. “

@L4ndvogt Für einen österreichischen Sportreporter, ist die Möglichkeit, dass eine Athletin über ihren Zyklus öffentlich spricht, wohl auch 2023 noch undenkbar.

Doch auch Kritik bekommt Kritik. Die Reaktion auf diesen Tweet vom österreichischen TV-Kommentator lautet: „ Ich finde es nicht angebracht, reflexartig böse Absicht zu unterstellen. “ Userin Catherine Benz vermutet, dass es ein akustisches Problem gewesen sei. Der ORF hat sich noch nicht öffentlich dazu geäußert.

@NicolaWerdenigg @L4ndvogt ich finde es nicht angebracht, reflexartig böse Absicht zu unterstellen

@L4ndvogt Ich würde nicht ausschließen, dass das ein akustisches Problem beim Übersetzer gewesen ist. Er spricht ja selbst, während sie redet. Da spielt dann sicher mit rein, dass monthly cycle nicht gerade zu seinem primären Wortschatz gehört.

