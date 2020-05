auf Facebook teilen

Schiefer Blick mit großen Augen: Bei so einem Blick wird so manches Herrchen oder Frauchen schwach. Diesen typischen „Hundeblick“ haben die Tiere aber erst im engen Kontakt mit dem Menschen entwickelt – Wölfe können nicht so schauen.