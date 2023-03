Cheyenna Clearbrook ist gehörlos und Mama. Auf ihrem Tiktok-Kanal hat die kanadische Influencerin erklärt, wie gehörlose Eltern es mitbekommen, wenn ihr Baby schreit.

Auf Tiktok gibt die 24-jährige Mutter einer drei Monate alten Tochter regelmäßig einen Einblick in ihren Alltag als gehörlose Mama. Ein Video ging jetzt viral. Dort erklärt sie, wie sie und ihr ebenfalls gehörloser Partner es mitbekommen, wenn ihr Baby weint.

Gehörlose Mutter zeigt, wie Babyüberwachung für sie funktioniert

Clearbrook und ihr Partner verwenden Geräte, die speziell für Gehörlose entwickelt wurden. Sie blinken und vibrieren, wenn sie bestimmte Geräusche erkennen. So wissen die jungen Eltern eben nicht nur, wenn etwa die Tür klingelt oder ein Sicherheitsalarm losgeht, sondern auch wenn das kleine Baby weint.

Denn auch das Babyphone hat einen Empfänger, der vibriert. So spüren die Eltern auch nachts sofort, wenn ihr Baby sie braucht. Für tagsüber verwenden sie zusätzlich ein Babyphone mit Kamera. So können sie genau sehen, was im Kinderzimmer gerade los ist, erklärt Clearbrook in ihrem Video.

Tamara Röske: Model mit Down-Syndrom

Viele Babyphones mit optischen Signalen und Kameras auf dem Markt

Dank dieser „ neuen Technologien “, so die junge Influencerin, hätten sie und ihr Partner sich ihren Traum vom Elternsein verwirklichen können. „ Es hat unser Leben absolut verändert, wir sind nachts wirklich auf sie angewiesen und sie sind so präzise “, sagte Clearbrook gegenüber dailymail.com.

Auch auf dem deutschen Markt gibt es mittlerweile zahlreiche Babyphones, die mit optischen Signalen arbeiten. Fängt das Baby an zu weinen, blinkt das Babyphone. Für Gehörlose gibt es zusätzlich Modelle, die etwa mit einem Armband ausgestattet sind, das bei einem gewissen Geräuschpegel im Kinderzimmer vibriert.

Cheyenna Clearbrook ist seit ihrem 16. Lebensjahr Influencerin. Damals machte sie vor allem Videos auf Youtube. Außerdem spielte sie die Hauptrolle in der Netflixserie Deaf U über eine Gehörlosen-Uni.