Soforthilfe, Kredite, Kurzarbeit – So können Unternehmen & Selbstständige Coronavirus-Hilfe beantragen

Wegen der Corona-Epidemie haben Restaurants, Bars und viele andere Geschäfte geschlossen. So geraten immer mehr Selbstständige und kleine Unternehmen in finanzielle Not. Auch Kurzarbeiter sind betroffen. Informationen zu finanziellen Hilfen und wie man sie beantragen kann.