In Herne sorgte eine ausgebüxte Giftschlange für große Aufregung. Nun ist das Tier wieder da und die Anwohner sind erleichtert. Die Feuerwehr Herne hat ein Video mit der Fangaktion veröffentlicht.

Hier soll die Schlange entwischt sein. Die Häuser sind über ihre Keller miteinander verbunden. Deshalb mussten alle Bewohner raus. picture alliance/Caroline Seidel/dpa

Die Suche nach der rund 1,60 Meter langen Monokelkobra hatte die Ruhrgebietsstadt tagelang in Atem gehalten. Die giftige Schlange ist unter einer Stufe am Kellereingang eines Wohnhauses lebend erwischt und von einem Schlangenexperten in Obhut genommen worden. „Niemand wurde verletzt“, teilte die Stadt im Ruhrgebiet mit.

Die 30 Bewohner des aus vier Gebäuden bestehenden Komplexes durften mehrere Tage ihre Wohnung nicht komplett benutzen. Experten der Feuerwehr Düsseldorf hatten akribisch alles abgesucht. Die Keller und das Dachgeschoss wurden dann versiegelt.

Die Stadt gab den Bewohnern die Garantie, dass sich die Schlange nicht in ihren Wohnungen und im Treppenhaus befindet. Wer wollte, konnte danach wieder in seine Wohnung.

Die Feuerwehr Herne hat ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie die Schlange gefangen wurde:

https://www.facebook.com/FwHerne/videos/978105649207082/ Facebook

Nachbarin entdeckte Schlange im Flur und rief Polizei

Das Tier soll aus einem Terrarium, das in einem der Häuser stand, ausgebüxt sein. Eine Nachbarin hatte die Schlange am Sonntagnachmittag im Hausflur entdeckt und die Polizei informiert. Um die Schlange zu finden, legten Feuerwehr und Polizei Mehl und doppelseitiges Klebeband in den Häusern aus.