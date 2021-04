CSU-Chef Markus Söder kann sich eine Kanzlerkandidatur vorstellen – aber nur mit Rückhalt der CDU. Die hat sich aber jetzt mehrheitlich für ihren Parteichef Armin Laschet entschieden.

Das CDU-Präsidium hat sich mit breiter Mehrheit hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet gestellt. Das bestätigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier nach einer Sitzung des Präsidiums in Berlin. Man habe aber keinen Beschluss gefasst – dies sei auch nicht geplant gewesen.

Die Parteipräsidien der CDU und CSU kommen heute zu getrennten Beratungen zusammen. Die CDU am Vormittag in Berlin, die CSU am Nachmittag in München.

Söder bereit zur Kandidatur – mit CDU im Rücken

Ist das bereits das Aus für Markus Söder (CSU)? „ Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. “ Mit diesen Worten hatte sich der bayerische Ministerpräsident auf der gestrigen Klausurtagung der Union in Berlin erklärt und damit deutlich in der K-Frage positioniert. Wenn die CDU dies aber nicht wolle, bleibe ohne Groll eine gute Zusammenarbeit, sagte Söder.

Alles offen oder schon ein Rückzugsgefecht? @Markus_Soeder (CSU) im Gespräch mit @TinaHassel über seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur. Mehr im #BerichtausBerlin, um 18:05 Uhr @DasErste. https://t.co/5cbA33vNxa Bericht aus Berlin, Twitter, 11.4.2021, 17:17 Uhr

Laschet: Es gibt zwei potenzielle Kandidaten

Laschet hatte laut Teilnehmerkreisen zuvor gesagt: „ Markus und ich sind im Gespräch “. Es gebe zwei potenzielle Kandidaten. Man habe sich gegenseitig attestiert, „ dass wir es beide könnten “. Einen Seitenhieb auf den Koalitionspartner hatte sich Laschet dabei nicht verkniffen: „ Die SPD hat keinen, der es kann – wir haben zwei. “

Wir haben beide erklärt, wir sind bereit. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern zur K-Frage der Union

Wie geht es bei der Union weiter in der K-Frage?

Laschet betonte gestern, er und Söder seien sich der Verantwortung bewusst. Wichtig sei die Rückendeckung der Parteien. Ein großer Konflikt in dieser Frage würde die Union beschädigen. Daher solle die Frage so schnell wie möglich gelöst werden.

CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus geht davon aus, dass sich CDU und CSU noch in dieser Woche auf einen Kanzlerkandidaten einigen. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Union brauche jetzt einen Spitzenkandidaten, sie wolle kämpfen. Die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten solle einvernehmlich sein – eine Kampfabstimmung müsse vermieden werden.

Berliner CDU unterstützt Söder

Die Berliner CDU stellt sich hinter CSU-Chef Söder als Kanzlerkandidat der Union. Das Berliner Präsidium habe sich einstimmig für Söder ausgesprochen, sagte der Landesvorsitzende Kai Wegner: „ Markus Söder ist der zupackende, erfolgreiche Krisenmanager, der Deutschland aus der Pandemie führen und das Land zukunftsfest machen kann. “ Laschet und Söder hätten beide das Zeug zum Kanzler. Die Menschen würden aber Markus Söder noch stärker zutrauen, Deutschland gut zu führen, sagte der Berliner CDU-Chef.