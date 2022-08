So viele Stunden wie in diesem Jahr hat die Sonne im Sommer noch nie geschienen. Der Deutsche Wetterdienst sagt vorher, dass das die Regel werden könnte.

Was werden die Menschen in SWR3Land in zehn oder 20 Jahren über den Sommer 2022 sagen? Die einen werden sich wohl an das 9-Euro-Ticket erinnern, andere an den ersten Flug in die Sommerferien nach der langen Pandemie-Pause. Aber viele werden bestimmt auch das Wetter in Erinnerung behalten, so, wie viele sich noch heute an den überdurchschnittlich heißen Sommer 2003 erinnern.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine erste Bilanz gezogen. Der Sommer 2022 war geil – und gleichzeitig eine Katastrophe. Die heiße Jahreszeit hat sogar den denkwürdigen Sommer 2003 getoppt, was die Sonnenstunden angeht.

Die #Sonne machte 2022 viele Überstunden! Bereits vergangene Woche wurden so viele #Sonnenstunden in Deutschland registiert wie sonst in einem ganzen Jahr, so früh wie noch nie seit Messbeginn. Mehr dazu im heutigen Thema des Tages. Hier der Link: https://t.co/hugXr9qejb /V https://t.co/JZ6Y1dTOD6

Sommer 2022: Meiste Sonnenstunden seit Aufzeichnungsbeginn

Mit fast 820 Stunden Sonnenschein ist es der sonnenreichste Sommer seit Aufzeichnungsstart vor 71 Jahren. Der Rekordsommer 2003 hatte „nur“ 793 Sonnenstunden. Genug Zeit, um am See zu liegen, zu Grillen oder einfach nur mit dem Hund draußen die Sonne zu genießen. So gesehen war der Sommer geil.

Heißer Sommer: Nicht alles ist toll

Dann gibt es da aber die andere Seite. Die vielen Sonnenstunden hatten auch erschreckende Auswirkungen: Der Sommer 2023 war einer der vier heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Mit durchschnittlich 19,2 Grad liegt der Sommer in diesem Jahr 2,9 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung plus 1,6 Grad.

Sechsttrockenster Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen

Und es war einer der sechs trockensten Sommer, die Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gesehen hat. Nur 145 Liter Regen pro Quadratmeter sind in diesem Jahr gefallen – 40 Prozent weniger wie in der Referenzperiode 1961 bis 1990.

Das hatte schlimme Folgen: Viele Flüsse führten viel weniger Wasser als üblich, manche Flüsse und Bäche trockneten aus, die Ernten auf vielen Feldern vertrockneten. Der Deutsche Wetterdienst prophezeit, dass solche Sommer in Zukunft nichts seltenes bleiben könnten: „ Wir dürften damit in Zeiten des Klimawandels einen bald typischen Sommer erlebt haben “, sagte Meteorologe Uwe Kirsche.

Die Trockenheit ist auch Thema einer ARD-Doku, die am 29.8. im Ersten ausgestrahlt wurde:

Klimawandel in Baden-Württemberg am deutlichsten

„ Die heißesten Sommer in Baden-Württemberg seit der Wetteraufzeichnung liegen allesamt in diesem Jahrtausend. Die Sommer werden trockener und die Winter nasser ", sagt auch Ulrich Maurer, Präsident der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.

Zur Hitze sei noch eine Niedrigwassersituation gekommen „ mit Pegelständen, wie wir sie in der Vergangenheit erst im Herbst nach lang anhaltenden Trockenperioden verzeichnet haben “, sagte der LUBW-Chef weiter.

Stand Dienstag (30. August 2022) habe das Kompetenzzentrum Klimawandel der LUBW in diesem Jahr 23 Hitzetage verzeichnet, das sind Tage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad.

Im bisherigen Rekordjahr 2003 gab es insgesamt 27 Hitzetage. Mit knapp 170 Millimetern Niederschlag im Juni, Juli und bisher im August 2022 dürfte der Sommer 2022 zu den zehn trockensten Sommern in Baden-Württemberg gehören.