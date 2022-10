Morgen Mittag ist über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen – zumindest in der Theorie. Laut Wettervorhersage soll es wolkig werden.

Am Dienstagmittag passiert es: Der Mond schiebt sich zwischen der Sonne und der Erde durch – die Folge ist eine partielle Sonnenfinsternis. Laut der Vereinigung der Sternfreunde dauert das Schauspiel zwei Stunden und ist in ganz Mitteleuropa zu sehen.

Zumindest in der Theorie. Denn der Deutsche Wetterdienst sagt vorher, dass es wahrscheinlich wolkig sein wird. Wenn überhaupt, können wir die teilweise Sonnenfinsternis in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nur zum Teil beobachten.

Partielle Sonnenfinsternis im Live-Stream

Wer die Sonnenfinsternis trotz aller Wolken erklärt haben möchte: Das Planetarium Hamburg bietet einen Live-Stream, bei dem Experten erklären, was da am Himmel zu sehen ist.

Sonnenfinsternis: Mond verdeckt Sonne nur zum Teil

Der Mond schiebt sich am Dienstagmittag allerdings nur zum Teil vor die Sonne, deswegen sprechen Astronomen von einer partiellen Sonnenfinsternis. Auf eine totale Sonnenfinsternis müssen wir noch eine ganze Weile warten. Die nächste über Süddeutschland wird erst am 3. September 2081 zu sehen sein. Dann wird der Mond die Sonne für ganze 5:33 Minuten verdecken.

Wer so lange nicht warten möchte, kann sich schon mal zwei Flugtickets nach Spanien organisieren. Gleich zweimal wird dort in den nächsten Jahren eine totale Sonnenfinsternis zu sehen sein. Einmal am 12. August 2026 für 2:18 Minuten über der iberischen Halbinsel und den Balearen und ein Jahr später, am 2. August 2027 für 6:23 Minuten – zu sehen aber nur an der Südküste Spaniens.

Partielle Sonnenfinsternis: So läuft sie ab

Um 11:07 Uhr geht es über Kiel los: Dann wird sich der Mond langsam vor die Sonne schieben. In Köln ist der Beginn um 11:10 Uhr, in München um 11:14 Uhr. Eine Stunde später ist dann der Höhepunkt der Abdeckung erreicht.

Deine Dates für die Sonnenfinsternis Ort Beginn Höhepunkt Abdeckung Ende Frankfurt 11:10 Uhr 12:09 Uhr 22,9 % 13:10 Uhr Freiburg 11:13 Uhr 12:09 Uhr 18,7 % 13:07 Uhr Köln 11:09 Uhr 12:07 Uhr 22,1 % 13:06 Uhr Stuttgart 11:12 Uhr 12:11 Uhr 21,5 % 13:10 Uhr

Je nach Standort wird der Mond die Sonne zwischen 20 und 30 Prozent verdecken. „ So kann jeder in der Mittagspause einen Blick zur Sonne werfen und die Finsternis bestaunen “, hat die Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim mitgeteilt. Aber: Um das Spektakel live zu beobachten, muss man auf jeden Fall eine sichere Sonnenfinsternisbrille verwenden – auch bei Wolken!

Nicht direkt in die Sonne schauen!

Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt ebenfalls davor, ohne Schutz in die Sonne zu schauen – egal, ob mit bloßem Auge, durch Ferngläser, Kameras oder Teleskope. Wer das riskiert, kann sich in kürzester Zeit schwere Schäden an der Netzhaut zuziehen.

Nur noch 10 Tage bis zur nächsten partiellen Sonnenfinsternis! Das erwartet euch am 25. Oktober - klarer Himmel natürlich vorausgesetzt ➡️ THREAD Grafik: @astronomietag https://t.co/sivevLDBzB

Mit einer Sonnenfinsternisbrille ist der Blick auf das Spektakel aber kein Problem. Wichtig ist dabei, dass die Brillen nach EU-Normen geprüft sind – dann gelten sie als sicher. Sie dürfen auch keine Kratzer oder Löcher haben und sollen möglichst nah am Gesicht anliegen. Dann kommen maximal 0,001 Prozent des Sonnenlichts durch – für die Augen besteht dann keine Gefahr mehr.

Herkömmliche Sonnen- oder Schweißerbrillen, aber auch andere mögliche Behelfsmittel seien nicht geeignet. Für optische Geräte gebe es im Fachhandel spezielle Filteraufsätze oder Folien.