Was bedeutet ein Teil-US-Truppenabzug?

Insgesamt bedeutet die Maßnahme in den Regionen, in denen die US-Luftwaffe sehr präsent ist, vor allem wirtschaftliche Einbußen. Denn zum Beispiel in Hessen und Rheinland-Pfalz, wo große Stützpunkte sind, fallen dadurch viele Arbeitsplätze weg. Im mittelständisch geprägten Wiesbaden ist die Army neben dem Land Hessen der größte Arbeitgeber.

Außerdem dürften auch Firmen und Handwerker in den betroffenen Regionen Einbußen verzeichnen, denn Renovierungen und sonstige Dienstleistungen gibt die Army bisher bei ihnen in Auftrag. Außerdem sorgen die Stationierungen bisher für einen deutlichen Zulauf an Touristen – vor allem aus den USA.