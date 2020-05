Spanien ist aktuell der Corona-Krisenherd in Europa. Die Regierung reagierte mit harten Maßnahmen, um die Pandemie eindämmen zu können. Jetzt gibt es für Kinder erste Lockerungen.

Spanien lockert seine strenge Corona-Ausgangssperre. Von Sonntag an dürfen Kinder wieder vor die Tür. Einmal am Tag, höchstens eine Stunde und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. So sehen die neuen Ausgangsregeln für Unter-14-Jährige im Kern aus.

Bewegungsradius von einem Kilometer

Knapp sieben Millionen Kinder und Jugendliche in Spanien dürfen damit nach sechs Wochen wieder auf die Straße. Allerdings ist ihr Bewegungsradius auf einen Kilometer rund um die Wohnung der Eltern begrenzt. Spielen mit anderen Kindern ist verboten.

Erwachsene dürfen weiterhin nur zum Einkaufen, für den Weg zur Arbeit oder einen Arztbesuch vor die Tür – bis nächste Woche Samstag: Dann sind auch Spaziergänge und Sport im Freien wieder erlaubt, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez verkündete. Voraussetzung für diese Lockerung der Ausgangssperre sei allerdings, dass sich die Virus-Lage weiter positiv entwickele.

Nur die USA haben mehr registrierte Corona-Infektionen

In Spanien sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden 288 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das sei die niedrigste Todeszahl für einen Tag seit mehr als einem Monat.

Nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität sind in Spanien mehr als 220.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nur die USA haben demnach weltweit mehr registrierte Fälle.